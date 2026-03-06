Kahden olympiamitalin yhdistetyn mies Ilkka Herola selvitti Lahden maailmancupin mäkiosuuden mallikkaasti ja leiskautti 129-metrisen hypyn. Herola lähtee hiihto-osuudelle kolmantena ja saa samaan lähtöaikaan kaverikseen myös toisen suomalaisen.
Otto Niittykoski jysäytti yllätyspaukun ja hyppäsi peräti 128,5 metriin. Niittykosken ja Ilkka Herolan ero kärjestä starttaavaan Johannes Lamparteriin on 20 sekuntia.
Milano-Cortinasta Herolan tavoin kaksi mitalia tuoneen Eero Hirvosen hyppy kantoi 119 metriin, ja Hirvosen ero kärkeen on hieman yli puolitoista minuuttia.
Miesten hiihto-osuus alkaa kello 17.35.