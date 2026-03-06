Presidentti Stubb sanoi, että ydinaseisiin liittyvillä lakimuutoksilla Suomi tulee muiden Pohjoismaiden linjoille. Tytti Tuppuraisen mukaan tämä ei pidä paikkaansa.
Oppositio on jyrkästi eri mieltä vaikutuksista, jolla hallituksen ajamat lakimuutokset vaikuttaisivat Suomen linjaan ydinaseiden suhteen.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, että ydinaseisiin liittyvien lainsäädännön rajoitusten poistaminen vie Suomen pois pohjoismaiselta linjalta.
– Tällä hetkellä Pohjoismaista kahdella on ydinaserajoitukset lainsäädännössä ja kolmella on niitä koskevat valtiosopimustason kirjaukset. Nyt Suomi ainoana Pohjoismaana poistaa kaikki rajoitukset ydinaseiden sijoittelun, kauttakulun tai käyttöönoton suhteen, Tuppurainen sanoo.
Hallitus toi torstaina julki esityksen, jonka mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi jatkossa mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.
Lue myös: Näin Suomen kantaa ydinaseisiin halutaan muuttaa
Stubb: Lainsäädännössä rajoitteita, joita muilla Pohjoismailla ei ole
Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi lakimuutosta tänään medialle matkallaan Intian New Delhissä. Hänen mukaansa Suomen lainsäädännössä on muutoksia, joita muilla Pohjoismailla ei ole.