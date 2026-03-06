Hallitus toi torstaina julki esityksen, jonka mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi jatkossa mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

– Tällä hetkellä Pohjoismaista kahdella on ydinaserajoitukset lainsäädännössä ja kolmella on niitä koskevat valtiosopimustason kirjaukset. Nyt Suomi ainoana Pohjoismaana poistaa kaikki rajoitukset ydinaseiden sijoittelun, kauttakulun tai käyttöönoton suhteen, Tuppurainen sanoo.

Tuppuraisen mukaan Suomi ja Islanti ovat Pohjoismaista ne, joilla ydinaseiden sijoittelua ja kauttakulkua rajoitetaan lainsäädännössä. Norjalla ja Tanskalla taas on pitkäaikainen ja parlamentin hyväksymä linja, että maaperälle ei tule varastoida ydinaseita, eikä niitä tule voida ottaa käyttöön näiden kyseisten maiden maaperällä.