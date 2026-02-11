Yhdysvaltalaisyhtiöt voisivat katkaista pääsyn palveluihin poliittisen päätöksen seurauksena, ja siitä on jo nähty tosielämän esimerkkejä, sanoo europarlamentaarikko Aura Salla.
Yhdysvaltalaisilla yrityksillä on liikaa valtaa Euroopan digi-infrastruktuurista, ja se altistaa meidät poliittiselle painostukselle. Näin toteaa europarlamentaarikko Aura Salla (kok.).
Esimerkiksi eurooppalaisten luottokorteissa dominoivat kaksi yhdysvaltalaisjättiä.
– Eurooppalaiset käyttävät pääasiallisina luottokortteina Visaa ja Mastercardia, joiden kyky keskeyttää palvelut nopeasti nähtiin esimerkiksi Venäjän pakotteiden yhteydessä.
– Aivan kuten Microsoftkin, myös nämä yhtiöt pystyvät käyttämään "kill switch" -toimintoa, Salla sanoo julkaisemassaan tiedotteessa.
Kokoomuksen Aura Salla valittiin Euroopan parlamenttiin vuonna 2024. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa teknologiayhtiö Metan EU-asioista vastaavana yhteiskuntasuhdejohtajana.Tomi Natri /All Over Press
Hänen mukaansa eurooppalainen kriittinen teknologia on siis käytännössä toisen valtion poliittisten päätösten ja lainsäädännön varassa. Useat julkishallinnot ja yritykset nojaavat yhdysvaltalaisten pilvipalveluiden varaan.
Vaikutukset näkyisivät välittömästi myös Suomessa, Salla kommentoi MTV Uutisille.
– Pahin skenaario on se, että Microsoft katkaisee pääsyn palveluihinsa poliittisen painostuksen alla – syystä tai toisesta – ja Suomen julkinen sektori on polvillaan tunneissa. Samoin Ruotsissa.
Microsoft rajoittanut eurooppalaisia toimijoita
Sallan mukaan yhdysvaltalaisyhtiöt ovat jo rajoittaneet eurooppalaistoimijoiden pääsyä palveluihin poliittisista syistä.
Maaliskuussa 2022 yhdysvaltalainen tuomioistuin määräsi pilvipalvelut keskeyttämään Amsterdam Trade Bankin (ATB) palvelut Amsterdamissa sen jälkeen, kun pankki lisättiin Yhdysvaltojen pakotelistalle sen venäläisomistuksen vuoksi.
Työntekijät eivät muun muassa päässeet sähköposteihin käsiksi eivätkä pankkipalvelut toimineet, kun yhtiön pääsy Microsoftin pilvipalveluihin kuten Outlookiin ja Azureen katkaistiin.
Lisäksi viime vuonna Microsoftin syytettiin katkaisseen Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) pääsyyttäjän pääsyn palveluihin Yhdysvaltojen politiikan seurauksena.
Associated Press raportoi toukokuussa, että Microsoft poisti Karim Khanin sähköpostiosoitteen. Pääsyyttäjä oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin helmikuussa antaman asetuksen kohteena.
Asetuksessa väitettiin, että tuomioistuin oli "syyllistynyt laittomiin ja perusteettomiin toimiin" Yhdysvaltoja ja Israelia vastaan.
Microsoftin johtaja Brad Smith kiisti väitteet Khanin palveluiden rajoittamisesta. ICC päätyi loppuvuodesta vaihtamaan palveluntarjoajan Microsoftista eurooppalaiseen openDesk -yhtiöön.
Microsoftin Suomen yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Heidi Nystedt vakuutti viime viikolla Hufvudstadsbladetille, ettei Yhdysvalloilla ole "taikanappulaa", jolla se voisi katkaista Euroopan pääsyn internetpalveluihinsa.
Nysdedt vastasi Sallan aiemmin julkisuudessa esittämiin huoliin.
– Mitään "kill switch" -kytkintä ei ole, Nystedt kertoi lehdelle.
Salla: Eurooppalaisia vaihtoehtoja on saatavilla
Salla peräänkuuluttaa Euroopan riippumattomuutta ja itsemääräämisoikeutta kriittisessä infrastruktuurissa. Myös luottokorttien osalta olisi tarjolla vaihtoehtoja.
– Haluaisin tuoda luottokorttiriippuvuuden esiin tänä aamuna erityisesti, koska parlamentti näytti eilen vihreää valoa digieuron edistämiselle, joka on myös tärkeä asia Euroopan suvereniteettikeskustelussa ja riippuvuudessa Yhdysvaltoihin.
Sallan mukaan yksityisen sektorin ratkaisut ovat keskeisiä, mutta lyhyellä aikavälillä myös Euroopan keskuspankkivetoinen digieuro voi toimia keinona rakentaa eurooppalainen, tarvittaessa offline-toimiva maksamisen vaihtoehto.
– On järjetöntä maksaa kalliita lisenssejä yhdysvaltalaisille toimijoille, pitää itseämme yhdysvaltalaisten luottokorttien varassa ja tukea ulkomaisia talouksia samalla kun meillä ei ole kontrollia omasta datastamme.