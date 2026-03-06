HSL:n yt-neuvotteluiden käynnistämisestä ei ole vielä tehty päätöstä.
Helsingin seudun liikenne HSL suunnittelee aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa isoihin henkilöstövähennyksiin.
Alustavan arvion mukaan enintään 48 työntekijää tai viranhaltijaa voi joutua irtisanotuksi. Lisäksi lähes sadan ihmisen työsopimukseen tai tehtävään voi tulla muutoksia.
Yt-neuvotteluiden käynnistämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Tiedot käyvät ilmi HSL:n hallituksen ensi maanantain kokouksen esityslistalta.
HSL:n mukaan sen toimintaa pitää tehostaa merkittävästi, jotta HSL pääsee tavoitteisiinsa tuottavuuden parantamisesta.