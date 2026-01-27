Yhdysvaltain oikeusministeriön edustajan mukaan Minnesotassa on tällä hetkellä yli 3 000 liittovaltion agenttia, paikallismedia kertoo.

Minneapolisin pormestari Jacob Freyn mukaan liittovaltion agentteja on määrä poistua kaupungin alueelta tiistaina. Frey kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun hän oli keskustellut puhelimitse Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa.



Frey sanoo, että hänen tärkein pyyntönsä presidentille oli, että liittovaltion operaatio on lopetettava kaupungissa. Freyn mukaan presidentti oli samaa mieltä siitä, ettei nykyinen tilanne voi jatkua.



– Joitain liittovaltion agentteja alkaa poistua alueelta huomenna, ja jatkan painostusta, että muutkin tähän operaatioon osallistuneet lähtevät, Frey kirjoitti X:ssä.

Demokraattipormestari sanoi myös, että Minneapolisin viranomaiset tekevät yhteistyötä osavaltion ja liittovaltion virastojen kanssa "todellisissa rikostutkinnoissa", mutta he eivät osallistu "naapureidemme perustuslain vastaisiin pidätyksiin tai pane täytäntöön liittovaltion maahanmuuttolakia".



Trump kommentoi Truth Social -viestipalvelussaan lyhyesti, että puhelu Freyn kanssa sujui "erittäin hyvin" ja että siinä saavutettiin "merkittävää edistystä".

Sekä Trump että Frey kertoivat, että pormestarin on määrä tavata Trumpin Minnesotaan lähettämä rajaturvallisuusjohtaja tiistaina. Trumpin "rajatsaariksi" kutsuman Homanin on tarkoitus johtaa maahanmuuttopoliisi ICE:n toimintaa Minnesotan osavaltiossa. Trump on lähettänyt liittovaltion viranomaisia Minnesotaan ja osavaltion suurimpaan kaupunkiin Minneapolisiin toimeenpanemaan siirtolaisvastaista maahanmuuttopolitiikkaansa.