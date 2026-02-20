Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että korkeimman oikeuden päätös kumota hänen asettamansa tuontitullit on suuri pettymys.
Trump kertoo häpeävänsä joidenkin oikeuden edustajien toimintaa.
Trumpin mukaan Yhdysvaltoja riistäneet ulkomaat ovat tilanteesta iloisia.
– Maat eivät tanssi kauaa, hän uhkaa.
Trumpin mukaan ulkomaiset intressit ovat päässeet vaikuttamaan korkeimpaan oikeuteen.
Trumpin mukaan hänen käytössään on vahvempiakin toimia. Hänen mukaansa tulliasiassa tullaan käyttämään muita vaihtoehtoja. Presidentin mukaan seuraavaksi mennään "vahvempaan suuntaan". Hänen mukaansa Yhdysvalloille voi tulla enemmänkin tuloja tällä tavalla.
– Minun ei tarvitse kysyä kongressilta tulleista, hän toteaa.
Trump sanoi allekirjoittavansa määräyksen 10 prosentin maailmanlaajuisen tullin käyttöönotosta vuoden 1974 kauppalain nojalla ja aloittavansa myös useita muita tutkimuksia.
