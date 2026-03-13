Yhdysvaltalaiskone on syöksynyt maahan Irakissa.

Yhdysvaltain asevoimat kertoi Suomen aikaa torstai-iltana, että yhdysvaltalainen KC-135-ilmatankkauslentokone oli pudonnut Irakin länsiosassa. Tapauksessa osallisena ollut toinen lentokone oli päässyt laskeutumaan turvallisesti.

Asevoimien mukaan tapaus ei ollut seurausta vihollisen tai omien joukkojen tulituksesta. Lausunnossa ei kerrottu mahdollisista henkilövahingoista, mutta pelastustoimien sanottiin olevan käynnissä.

Iran näyttää kuitenkin kyseenalaistaneen Yhdysvaltain näkemyksen koneen putoamiseen johtaneista syistä. Iranin valtionmedian mukaan maan asevoimat sanoo, että Iranin liittolaisryhmä oli ampunut yhdysvaltalaiskoneen alas ohjuksella, ja koneen koko miehistö oli saanut surmansa.

Reutersin mukaan koneen pudottajaksi on ilmoittautunut tarkemmin Irakin islamilainen vastarinta, joka on Iranin tukemien aseellisten ryhmittymien "kattojärjestö".

Uutiskanava CNN on kertonut yhdysvaltalaisen virkamieslähteensä pohjalta, että pudonneessa koneessa oli ainakin viisi miehistön jäsentä.

Virkamiehen mukaan tapauksessa osallisena ollut toinen ilma-alus oli niin ikään KC-135-ilmatankkauskone.

KC-135-koneissa on yleensä kolmen hengen miehistö, kerrotaan Yhdysvaltain ilmavoimien verkkosivuilla. Jotkut kyseisellä koneella lennettävät tehtävät vaativat kuitenkin lisäksi navigaattorin. Koneessa kerrotaan olevan tilaa kaikkiaan 37 matkustajalle.

Nyt maahan syöksynyt KC-135 on ainakin neljäs sotilaskone, jonka Yhdysvallat on menettänyt vajaat kaksi viikkoa sitten Lähi-idässä syttyneen sodan aikana.

Sodan alkuvaiheessa Kuwaitin ilmatorjunta ampui vahingossa alas kolme yhdysvaltalaista F-15-hävittäjää.

Sota syttyi Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua iskunsa Iraniin toissa viikon lauantaina. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israelia vastaan sekä tekemällä iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä.