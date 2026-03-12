Lähi-idässä Libanoniin laajentunut sota on herättänyt paljon huolta myös rauhanturvaajien turvallisuudesta Etelä-Libanonissa.

YK:n Unifil-rauhanturvaoperaatiossa palvelee tällä hetkellä noin 165 suomalaista vaarallisissa oloissa.

Iskuja tehtiin viime yönä puolin ja toisin useisiin kymmeniin kohteisiin. Israel teki laajoja ilmaiskuja Beirutiin ja Etelä-Libanoniin vastauksena äärijärjestö Hizbollahin raketti- ja drooni-iskuihin Israelin puolelle.

Vaarallisen tilanteen takia rauhanturvaajat on määrätty pysymään enimmäkseen suojissa, kertoo Unifil-operaation virkaatekevä viestintäpäällikkö Kandice Ardiel puhelimitse Etelä-Libanonista.

– Tilanne on erittäin räjähdysherkkä. Etelä-Libanonissa ollaan jo hyvin väkivaltaisessa ja vaikeassa tilanteessa, Ardiel kuvailee STT:lle.

– Eilen illalla tilanne eskaloitui huomattavasti. Havaitsimme yli 120 rakettia, jotka Hizbollah ampui kohti Israelia, ja Israel vastasi useilla ilmaiskuilla, hän kertoo.

Myös suomalaiset suojissa

Suomalaisten rauhanturvaajien edustajia ei saatu torstaina langan päähän, mutta Ardiel kertoo myös suomalaisten joutuvan enimmäkseen pysyttelemään suojissa.

– Kuten kaikki muutkin, myös suomalaiset rauhanturvaajat pysyvät pääosin tukikohdissa. Turvallisuussyistä he yrittävät jatkaa työtään parhaansa mukaan asemapaikoista käsin, Ardiel sanoo.

Suomalaiset rauhanturvaajat ovat sijoittuneena yhdessä ranskalaisten rauhanturvaajien kanssa Etelä-Libanonin keskiosassa, lähellä Deir Kifaa.

Suomi osallistuu operaatioon osana ranskalaista komentajan reservipataljoonaa.

Joitain suomalaisia työskentelee Ardielin mukaan myös Unifilin päämajassa, Naqourassa, sinisen linjan vieressä.

– Mitä olen ymmärtänyt, heidän mielialansa on melko hyvä. Rauhanturvaajat ovat hyvin sitoutuneita työhönsä, Ardiel sanoo.

Suomalaiset eivät kuitenkaan ole nyt vaarallisimmalla alueella eli niin kutsutun sinisen linjan kupeessa, jossa on nähty pahimmat väkivaltaisuudet.

Sininen linja viittaa YK:n määrittelemään Israelin ja Libanonin väliseen raja-alueeseen.

Täysin rauhallista ei tällä hetkellä missään Unifilin operaatioalueella, Ardiel lisää.

Viime perjantaina ilmaisku osui ghanalaisten rauhanturvaajien tukikohtaan haavoittaen neljää rauhanturvaajaa.

– Kun väkivaltaisuudet kasvavat tällä tavalla, on hyvin vaikea ennustaa mitään, ja virheosumia voi tapahtua. Mitä tahansa voi silloin tapahtua, hän sanoo.

Siviilejä autettu evakuoinneissa

Libanon joutui osaksi Lähi-idän sotaa sen jälkeen, kun Iranin aseistama Hizbollah alkoi ampua raketteja Israeliin Iranin tueksi.

Libanonissa on kuollut tämän jälkeen jo satoja ihmisiä, ja pitkälle yli 800 000 siviiliä on joutunut jättämään kotinsa.

Osa YK:n rauhanturvaoperaatioon osallistuvista maista, Suomi mukaan lukien, julkaisi keskiviikkona yhteisen vetoomuksen palaamisesta aselepoon.

Lausunnossa pidettiin kiihtyviä sotatoimia erittäin hälyttävinä ja osoitettiin tukea Libanonille ja sen kansalle.

Vielä tällä viikolla Unifil-rauhanturvaajat auttoivat joitain siviilejä evakuoitumaan turvallisemmille alueille. Avunpyyntöjä on tullut paikallisilta viranomaisilta.

Torstai-iltapäivään mennessä ei toistaiseksi ollut enää tullut pyyntöjä auttaa siviilejä, Ardiel kertoo.

Missä kulkee raja?

Asemapaikoistaan rauhanturvaajat tällä hetkellä lähinnä tarkkailevat tilannetta ja raportoivat turvallisuustilanteesta.

Ardiel sanoo, että tavallisemmissa olosuhteissa suomalaiset ja ranskalaiset liikkuvat tehtäviensä puolesta enemmän kentällä ja laajemmalla alueella kuin monet muut pataljoonat.

Suomalaisten rauhanturvaajien komentaja sanoi sähköpostilausunnossa viime viikolla, että suomalaiset ovat kunnossa ja ettei joukkojen poisvetäminen ollut näköpiirissä. Joukot suojautuvat ja suojaavat toimintaansa tarvittaessa, ja ne on koulutettu toimimaan kaikissa olosuhteissa, lausunnossa sanottiin.

Maavoimien esikunnasta vahvistettiin torstaina STT:lle, että lausunto pitää yhä paikkansa.

Missä tilanteessa rauhanturvaajat evakuoitaisiin Libanonista?

Ardiel ei halua vastata tähän tarkemmin.

– Meillä on valmiina varasuunnitelmia, jos tilanne kärjistyisi hyvin äärimmäisellä tavalla. Mutta tällä hetkellä rauhanturvaajat pysyvät asemissaan, hän toteaa.