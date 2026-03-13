Esitystä teknologian käytöstä vanhuspalveluissa ei tarkastella uudelleen perustuslakivaliokunnassa.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt kokouksessaan, ettei se lähetä teknologian käyttöä vanhuspalveluissa käsittelevää esitystä uudelleen arvioitavaksi perustuslakivaliokuntaan.
Laissa määrättäisiin esimerkiksi siitä, voidaanko muistisairaiden ihmisten koteihin asentaa valvontakameroita ilman heidän suostumustaan.
Valiokunnan oppositiopuolueiden edustajat olivat raivoissaan päätöksestä.
Eduskunnan työjärjestyksen mukaan esitykset, joiden perustuslaillisuudesta on epäilystä, tulee siirtää perustuslakivaliokunnan ratkaistavaksi. Useat oikeusoppineet suosittivat, että esitykselle tehtäisiin vielä perustuslaillinen tarkastelu.
Asia päätyi äänestykseen, jossa hallituspuolueiden kanta voitti äänin 9–8.
Aiemmin perustuslakivaliokunnan jäsenenä toiminut Bella Forsgrén (vihr.) sanoi olevansa huolestunut tavasta, jolla tärkeää lainsäädäntöä valmistellaan. Hänen mukaansa muissa valiokunnassa vastaavia päätöksiä on tehty yli opposio-hallitusrajojen ilman äänestyksiä.
– Kyllä olen pöyristynyt tästä toimintatavasta. Nyt meille tulee mahdollisesti tilanne, jossa tulemme käsittelemään täysistunnossa lakiesitystä, josta me emme tiedä, että onko se perustuslain mukainen, Forsgrén sanoi.