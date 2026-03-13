



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Hallituspuolueet jyräsivät kantansa läpi sote-valiokunnassa | MTV Uutiset





Hallituspuolueet jyräsivät kantansa läpi sote-valiokunnassa – "Haluttiin nähdä, kuka on kuka" Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) menossa kokoukseen tänään. Lehtikuva Julkaistu 13.03.2026 14:26 MTV UUTISET – STT Esitystä teknologian käytöstä vanhuspalveluissa ei tarkastella uudelleen perustuslakivaliokunnassa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt kokouksessaan, ettei se lähetä teknologian käyttöä vanhuspalveluissa käsittelevää esitystä uudelleen arvioitavaksi perustuslakivaliokuntaan. Laissa määrättäisiin esimerkiksi siitä, voidaanko muistisairaiden ihmisten koteihin asentaa valvontakameroita ilman heidän suostumustaan. Valiokunnan oppositiopuolueiden edustajat olivat raivoissaan päätöksestä. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan esitykset, joiden perustuslaillisuudesta on epäilystä, tulee siirtää perustuslakivaliokunnan ratkaistavaksi. Useat oikeusoppineet suosittivat, että esitykselle tehtäisiin vielä perustuslaillinen tarkastelu. Asia päätyi äänestykseen, jossa hallituspuolueiden kanta voitti äänin 9–8. Aiemmin perustuslakivaliokunnan jäsenenä toiminut Bella Forsgrén (vihr.) sanoi olevansa huolestunut tavasta, jolla tärkeää lainsäädäntöä valmistellaan. Hänen mukaansa muissa valiokunnassa vastaavia päätöksiä on tehty yli opposio-hallitusrajojen ilman äänestyksiä. – Kyllä olen pöyristynyt tästä toimintatavasta. Nyt meille tulee mahdollisesti tilanne, jossa tulemme käsittelemään täysistunnossa lakiesitystä, josta me emme tiedä, että onko se perustuslain mukainen, Forsgrén sanoi.

Äänestyspäätös tarkoittaa, että valiokunta alkaa käydä asiasta mietintöön valmistavaa keskustelua. Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa valiokunnan mietinnön pohjalta.

Sillanpää puolustaa hallituksen linjaa

Hallituspuolue perussuomalaisten edustaja Pia Sillanpään mukaan asia meni normaalin valiokuntaprosessin mukaisesti.

– Aina meille tulee valiokuntaan näitä lausuntoja puolesta ja vastaan, ja niin oli nytkin. Meillä on yhden professorin lausunto, jonka mukaan tässä asiassa pystyttiin etenemään näin, Sillanpää sanoi.

Valtaosa valiokunnan kuulemista oikeusoppineista on kuitenkin ollut sitä mieltä, että laki tulisi lähettää uudestaan perustuslakivaliokuntaan.

Asiantuntija-arvioissa todetaan, että asia vaatisi perusteellisempaa valmistelua.

STT:n näkemän lausuntoyhteenvedon mukaan esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies huomauttaa, että ehdotetussa muodossaan sääntely olisi edelleen "huomattavan epätarkkaa, epäselvää ja tulkinnanvaraista".

Onko riski, että valiokunta ei ole toiminut lainmukaisesti?

– Mikäli meillä olisi epäselvyyttä tästä, niin mehän emme olisi tehneet tätä päätöstä, Sillanpää sanoi.

RKP:n Henrik Wickström sanoi, että ratkaisusta on käyty paljon keskustelua hallituksen sisällä ja asiassa oli tärkeää päästä eteenpäin.

– Viime kädessä eduskunnan puhemies arvioi asiaa (perustuslaillisuutta), jos siitä löytyy epäselvyyksiä, Wickström sanoi.

Valiokunnan perjantain kokouksessa oli paikalla myös eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.). Hän ei kommentoinut toimittajille osallistumistaan kokoukseen.

Kyse Rydmanin arvovallasta?

Hallitus tavoittelee digipalveluiden hyödyntämisellä hoivapalveluissa noin 50 miljoonan euron säästöjä. Vanhustenhuollon resursseista olisi tarkoitus korvata noin 800 hoitajaa teknologiaa lisäämällä.

Keskustan Hanna-Leena Mattila kuvaili valiokunnassa tehtyä päätöstä historialliseksi. Hän kertoi saaneensa käsityksen, että kyse olisi sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) arvovallasta.

– Nyt haluttiin nähdä, että kuka on kuka ja kävellään tärkeiden, suorastaan lain tasolla olevien sääntöjen ylitse, Mattila sanoi.

Perustuslaillista epäilyä on herättänyt se, rikkooko esitys ihmisten itsemääräämisoikeutta.

Entinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoi, että valiokunnan käymässä keskustelussa tuli ilmi, että jatkossa esimerkiksi tuomioistuimissa voisi tulla vaikeuksia määritellä, milloin lakia on rikottu.

– Kysymys esimerkiksi siitä, että voiko muistisairaan, ympärivuorokautisessa hoivassa olevan henkilön huoneeseen laittaa ympärivuorokautisen kameravalvonnan. Onko se hänen tahdostaan riippuvaista vai ei, kun hän ei pysty tahtoaan ilmaisemaan? Lindén kertoi esimerkin.

Entinen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kuvaili hallituspuolueiden päätöstä järkyttäväksi.

– En ole koskaan ennen törmännyt tällaiseen asiaan, että jos näin monella asiantuntijalla herää epäilys, että ollaan tekemässä perustuslainvastaista lainsäädäntöä, sitä ei lähetettäisi perustuslakivaliokuntaan lausunnoille, Pekonen sanoi.

Myös valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kuvaili esitystä perustuslainvastaiseksi.