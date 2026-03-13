MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.

Sota syttyi Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua iskunsa Iraniin toissa viikon lauantaina. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israelia vastaan sekä tekemällä iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä.

6.03: Yhdysvallat sallii väliaikaisesti venäläisen raakaöljyn myymisen

Yhdysvallat aikoo osaltaan sallia väliaikaisesti maailman merillä olevan venäläisen öljyn myymisen energiamarkkinoiden vakauttamiseksi.



Maan valtiovarainministeriö on myöntänyt luvan toimittaa ja myydä venäläisiä öljytuotteita, jotka on lastattu laivoihin Suomen aikaa torstaiaamuna 12. maaliskuuta tai tätä ennen. Lupa on voimassa 11. huhtikuuta saakka.

Valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että tavoitteena on lisätä olemassa olevan tarjonnan saatavuutta maailmalla.

Bessentin mukaan nyt sallitusta öljyn myynnistä ei ole merkittävää taloudellista hyötyä Venäjän hallinnolle.

5.43: Israel sanoo Iranin laukaisseen ohjuksia Israelia kohti

Israelin asevoimat sanoi perjantain vastaisena yönä, että Iranista on laukaistu ohjuksia kohti Israelia.