Amerikkalaisten tuki Donald Trumpin maahanmuuttopolitiikalle on laskenut alhaisimmalle tasolleen sitten hänen paluunsa Valkoiseen taloon.
Enemmistö amerikkalaisista katsoo Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maahanmuuttolinjan menneen liian pitkälle. Asia selviää tuoreesta Reuters-Ipsos-kyselystä.
Viikonloppuna koko maassa toteutettuun kyselyyn tuli vastauksia sekä ennen lauantain tapahtumia että niiden jälkeen. Maahanmuuttoviranomaiset ampuivat Minneapolisissa mielenosoitusten yhteydessä lauantaina kuoliaaksi jo toisen Yhdysvaltain kansalaisen.
Mielenosoitukset liittyivät Trumpin päätökseen lähettää maahanmuuttoviranomaisia eri puolille Yhdysvaltoja.
Enää 39 prosenttia hyväksyy
Kyselyn mukaan vain 39 prosenttia amerikkalaisista hyväksyy Trumpin toiminnan maahanmuuttopolitiikassa. 53 prosenttia vastaajista suhtautuu siihen kielteisesti.
Maahanmuutto oli Trumpin suosion vahvempia osa-alueita vielä tammikuisen virkaanastumisen jälkeisinä viikkoina: helmikuussa 50 prosenttia hyväksyi hänen linjansa ja 41 prosenttia vastusti sitä.