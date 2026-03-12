Pentagon on kieltänyt lehtikuvaajilta pääsyn tiedotustilaisuuksiinsa Pete Hegsethistä otettujen epäedullisten valokuvien vuoksi, kertoo yhdysvaltalaislehti The Washington Post.
Yhdysvaltain puolustusministeriö esti lehdistöä ottamasta kuvia kahdessa Pentagonin järjestämässä tiedotustilaisuudessa tämän kuun alussa.
Kielto tuli voimaan sen jälkeen, kun media oli julkaissut puolustusministeri Pete Hegsethistä kuvia, joita hänen henkilökuntansa piti epäedullisina.
Asiasta kertoi The Washington Postille kaksi päätöksestä perillä olevaa ihmistä, jotka puhuivat nimettömänä kostotoimien pelossa.
Lehden mukaan kyseinen tiedotustilaisuus järjestettiin 2. maaliskuuta, eli muutama päivä sen jälkeen, kun Iranin johtaja ajatollah Ali Khamenei kuoli USA:n ja Israelin iskussa.
Se oli myös ensimmäinen kerta, kun puolustusministeri esiintyi tiedotustilaisuuden puhujakorokkeella 26. kesäkuuta jälkeen.