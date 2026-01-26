Useat Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset ovat alkaneet tutkia Minneapolisin ampumista, kertoo Valkoinen talo.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toivoo Valkoisen talon mukaan perusteellisesta tutkintaa Minneapolisin tapahtumista.
37-vuotias mies kuoli lauantaina liittovaltion agentin tai agenttien ammuttua häntä Minneapolisissa. Tammikuun alussa maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui kuoliaaksi 37-vuotiaan naisen.
Tapahtumat ovat herättäneet laajaa huomiota Yhdysvalloissa ja lisänneet keskustelua liittovaltion ja osavaltioiden välisestä vallanjaosta sekä maahanmuuttopolitiikasta.
Ampumisia tutkivat Valkoisen talon mukaan muun muassa liittovaltion poliisi FBI, sisäisen turvallisuuden ministeriö sekä rajaturvallisuudesta vastaavat viranomaiset. Tutkinnassa kuullaan myös ampumiseen osallistuneita viranomaisia.
Trump ei sen sijaan ole sitoutunut sallimaan paikallista tutkintaa.
Valkoisen talon mukaan presidentti on korostanut sitä, ettei kukaan hallinnossa halua nähdä ihmisten kuolevan Yhdysvaltojen kaduilla. Hän ei kuitenkaan aio perääntyä pyrkimyksistään karkottaa Minnesotasta ”väkivaltaiset rikolliset laittomat maahanmuuttajat”.
Valkoisen talon mukaan Trump keskusteli maanantaina Minnesotan kuvernöörin Tim Walzin kanssa puhelimitse ja esitteli ajatuksiaan järjestyksen palauttamiseksi osavaltiossa.
Jos kuvernööri Walz ja Minneapolisin pormestari Jacob Frey ryhtyvät tarvittaviin toimiin, liittovaltion tulli- ja rajavartiolaitoksen apua ei Valkoisen talon mukaan välttämättä tarvita.
Valkoisen talon tiedottajan Karoline Leavittiin mukaan Trump haluaa kongressin hyväksyvän viipymättä lainsäädännön, joka lopettaisi joidenkin kaupunkien harjoittamat käytännöt tarjota turvasatama paperittomille maahanmuuttajille.
Valkoinen talo vahvisti lisäksi, että Kristi Noem jatkaa sisäisen turvallisuuden ministeriön johdossa ja vastaa tilanteen seurannasta.