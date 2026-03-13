Presidentti Alexander Stubb sanoo ymmärtävänsä opposition kritiikin hallituksen ydinaserajoituksia koskevien muutosten valmistelusta.
Alexander Stubb on keskustellut tänään perjantaina eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa ydinasekiellon poistamisesta Suomesta.
Stubbin mukaan keskustelu rauhoitti tilannetta.
Stubb sanoi tiedotustilaisuudessa keskustelujen jälkeen harmittelevansa sitä, että jotkut ovat arvostelleet heitä, jotka eivät ole olleet heti valmiita hyväksymään ydinaseiden tuomista Suomeen.
Suomesta ei tule ydinasevaltiota
Stubb korosti useaan otteeseen sitä, että Suomesta ei tule ydinasevaltiota uudesta mahdollisesta päätöksestä huolimatta.
Hänestä Suomen on kuitenkin tehtävä oma osuutensa osana Natia Naton ydinasepelotteen puolesta.
– Emme tee tätä ketään vastaan vaan Suomen turvallisuuden puolesta.
Kuvassa presidentti Alexander Stubb, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo Presidentinlinnassa Helsingissä.Lehtikuva
Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on sanonut esittävänsä oman ehdotuksensa kiistassa.
Presidentti antoi hallituksen suunnitelmille tukensa Intian-vierailullaan viikko sitten.
