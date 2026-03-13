Mitä seuraa venäläisöljyn myynnin sallimisesta? | MTV Uutiset
Yhdysvallat myönsi luvan venäläisöljylle – tätä mieltä asiantuntija on
Yhdysvallat on myöntänyt luvan toimittaa ja myydä maailman merillä jo olevaa venäläistä öljyä. AFP / Lehtikuva
Julkaistu 13.03.2026 13:00
MTV UUTISET – STT
Venäjän talouden asiantuntija Laura Solanko Suomen Pankista arvioi Yhdysvaltojen päätöstä sallia merillä olevan venäläisöljyn myynti.
Yhdysvallat on myöntänyt luvan toimittaa ja myydä maailman merillä jo olevaa venäläistä öljyä. Kyseessä on väliaikainen lievennys Venäjälle sen hyökkäyssodan vuoksi asetettuihin pakotteisiin.
Yhdysvallat pyrkii laskemaan öljyn hintaa, joka on noussut voimakkaasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti hyökkäyksen Iraniin yhdessä Israelin kanssa.
– Yhdysvalloille öljyn hinta on sisäpoliittisesta syystä niin tärkeä, että he koettavat laskea hintaa myös sillä, että helposti myytävissä oleva venäläinen raakaöljy myytäisiin pois, arvioi STT:lle Laura Solanko Suomen Pankin Bofit-tutkimuslaitoksesta.
Venäjä on jo aiemmin hyötynyt Lähi-idän sodan takia viime viikkoina nousseista öljyn hinnoista. Viime viikolla Yhdysvallat myös salli väliaikaisesti merillä jumissa olevan venäläisöljyn myymisen Intiaan.
Solanko sanoo, että hetkellisesti korkeat öljyn hinnat eivät vielä pelasta Venäjän taloutta. Taustalla on erittäin heikko alkuvuosi.
– Tammi- ja helmikuun keskimääräinen venäläisen raakaöljyn vientihinta oli niin alhainen, että hinta saa ihan hyvin olla pari kuukautta tosi korkea, että päästään edes sille vientihintojen tasolle, mitä Venäjän tämän vuoden budjetti olettaa.
Hintojen nousu antaa Venäjälle kuitenkin "varmastikin kaivatun" hengähdystauon, koska alkuvuodesta taloustilanne alkoi näyttää todella huolestuttavalta.
Venäjän kannalta oleellista on, kuinka pitkään tämä tilanne jatkuu ja kuinka nopeasti öljymarkkinat palautuvat jonkinlaiseen tasapainoon. Venäjälle iso hyöty tulisi vasta silloin, jos esimerkiksi koko vuoden keskimääräinen hinta nousisi.
– Ollaan hyvin kaukana tilanteesta, että Venäjälle jotenkin valuisi rahaa ovista ja ikkunoista. Sellaista ei ole näköpiirissä.