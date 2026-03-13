Yhdysvallat pyrkii laskemaan öljyn hintaa, joka on noussut voimakkaasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti hyökkäyksen Iraniin yhdessä Israelin kanssa.

Lupa koskee öljytuotteita, jotka ovat olleet jo lastattuna laivoihin Suomen aikaa torstaiaamuna 12. maaliskuuta tai tätä ennen. Lupa on voimassa 11. huhtikuuta saakka.

Tuleeko lisää lievennyksiä?

Yhdysvaltain valtiovarainministerin Scott Bessentin mukaan nyt sallitusta öljyn myynnistä ei ole merkittävää taloudellista hyötyä Venäjän hallinnolle.

Solanko sanoo, että niin kauan kuin kyseessä on rajattu ja kertaluonteinen päätös, se ei muuta Venäjään kohdistuvaa pakotekokonaisuutta merkittävästi.

Hengähdystauko heikkoon talouteen

– Tammi- ja helmikuun keskimääräinen venäläisen raakaöljyn vientihinta oli niin alhainen, että hinta saa ihan hyvin olla pari kuukautta tosi korkea, että päästään edes sille vientihintojen tasolle, mitä Venäjän tämän vuoden budjetti olettaa.

Venäjän kannalta oleellista on, kuinka pitkään tämä tilanne jatkuu ja kuinka nopeasti öljymarkkinat palautuvat jonkinlaiseen tasapainoon. Venäjälle iso hyöty tulisi vasta silloin, jos esimerkiksi koko vuoden keskimääräinen hinta nousisi.

– Ollaan hyvin kaukana tilanteesta, että Venäjälle jotenkin valuisi rahaa ovista ja ikkunoista. Sellaista ei ole näköpiirissä.