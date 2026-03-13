Kenian MM-rallin ensimmäinen täysi ajopäivä alkoi takaiskulla, kun perjantain avaava ja koko rallin kolmas erikoiskoe jouduttiin perumaan.

Perjantai oli määrä aloittaa samalla 24,35 kilometrin mittaisella erikoiskokeella, jolla koko ralli alkoi torstaina, mutta olosuhteet Camp Moranin pätkällä olivat sen verran hurjat, ettei järjestäjillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin sen peruminen.

Keniassa on saatu viime viikkoina rajuja sateita, joiden vuoksi teillä on paikoitellen runsaasti vettä ja tiepohja on hyvin pehmeä. Voimakas sade iski myös eilen rallin alkaessa, ja erot Camp Moranissa kasvoivat valtaviksi.

– Vähän tällaisia elkeitä oli olemassa, sillä eilen illalla saimme lähetyksen jälkeen kuulla, että edes rengasvalmistaja Hankookin ryhmä ei ollut tuolle pätkälle päässyt, MTV Katsomon selostaja Juho Kokko sanoi kolmos-ek:n perumiseen liittyen.

– Jos ei siellä pääse siviiliautolla menemän mihinkään, niin pelastusajoneuvotkaan eivät pääse pätkälle. Aika ymmärrettävä päätös, asiantuntija Janne Ferm sanoi.

Ralli jatkuu Suomen aikaa kello 8.11 alkavalla neljännellä erikoiskokeella. Sille lähdetään Toyotan viitoisjohdossa.

ero toisena olevaan on reilut puoli minuuttia ja kolmantena olevaan reilu minuutti. Suomalaisista Toyotan on viidentenä, Hyundain yhdeksäntenä.