Talvisodan päättymisestä tulee kuluneeksi tänään 86 vuotta.
Talvisota syttyi, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ilman sodanjulistusta marraskuun 30. päivänä vuonna 1939.
105 päivää kestänyt talvisota päättyi 13. maaliskuuta 1940 kello 11 voimaan astuneeseen Moskovan rauhansopimukseen.
Koostimme Puolustusvoimien kuvakeskuksen ylläpitämän SA-kuva-arkiston talvisodan aikaisista kuvista kokonaisuuden.
Kuvakoosteen voit katsoa jutun alusta.
Katso alta pysäyttävät ennen ja jälkeen -kuvat talvisodan ajan Helsingistä.
