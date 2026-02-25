Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti kansakunnan tilasta ennätyspitkän puheen.

Donald Trumpin puhe päättyi Suomen aikaa aamukuuden aikaan. Kaikkiaan puhe kesti tunnin ja 47 minuuttia.

Trump rikkoi puheellaan oman ennätyksensä, jonka hän asetti viime vuonna puhuttuaan istuntosalissa noin tunnin ja 40 minuuttia.

Samalla Trump rikkoi myös pisimmän kansakunnan tilaa käsittelevän puheen ennätyksen. Edellinen ennätysesiintyminen oli presidentti Bill Clintonin vuonna 2000 pitämä puhe, joka kesti vajaat puolitoista tuntia.

Trumpin rinnalla puhujakorokkeella istuvat varapresidentti J. D. Vance ja edustajainhuoneen puhemies, republikaani Mike Johnson.AFP / Lehtikuva

Demokraatti Al Green poistettiin salista kesken puheen

Heti Trumpin puheen alkuvaiheessa kongressiedustaja, demokraatti Al Green poistettiin istuntosalista.

Greenillä oli salissaan mukana kyltti, jossa luki, etteivät tummaihoiset ihmiset ole apinoita. Viesti viittasi mitä luultavimmin Trumpin sosiaalisen median tilillä julkaistuun rasistiseen videoon, jossa entinen presidentti Barack Obama ja tämän puoliso esitettiin apinoina.

Green poistettiin salista myös viime vuonna, kun hän yltyi protestiin kesken Trumpin puheen.

Trump vaati kongressin edustajien sisäpiirikauppojen estämistä

Osa demokraattipäättäjistäkin liittyi suosionosoituksiin, kun Trump vaati kongressia lopettamaan sisäpiirikaupat jäsentensä keskuudessa.

– Varmistetaan, että kongressin jäsenet eivät voi korruptoituneesti hyötyä sisäpiiritiedon käytöstä, Trump sanoi.

Wall Street Journal tähdentää päättäjien sisäpiirikauppojen olevan nykyiselläänkin laittomia. Sekä demokraattien että republikaanien edustajien keskuudessa on kuitenkin viime vuosina ajettu osakekauppoihin rajoituksia, jotka ylittäisivät nykyiset ilmoituskynnykset.

Lehden mukaan Trump kehotti kongressia hyväksymään sisäpiirikaupat estävän lain, joka edellyttäisi kongressin jäseniä ilmoittamaan mahdollisista osakekaupoista seitsemän päivää etukäteen.

Puheensa yhteydessä Trump otti silmätikukseen edustajainhuoneen entisen puhemiehen, demokraatti Nancy Pelosin, joka on saanut osakseen arvostelua hänen perheensä mittavan pörssimenestyksen vuoksi.

Hän tiedusteli erikseen, nousiko Pelosi osoittamaan suosiotaan muiden joukossa, ja sanoi epäilevänsä, että Pelosi olisi näin tehnyt.

Politicon mukaan Pelosi oli Trumpin sisäpiirikauppapuheille taputtaneiden joukossa.

Demokraatit vaativat rajoituksia Trumpillekin

Politicon mukaan demokraatit aikovat tehdä esityksen laajemmasta osakekauppoja rajoittavasta laista, joka koskisi kongressin jäsenten lisäksi myös presidenttiä ja varapresidenttiä.

Osa istuntosalissa olleista demokraateista otti kantaa Trumpin omiin toimiin ja vaati, että Trump itsekin noudattaisi samoja vaatimuksia, joita hän esittää kongressille.

Trump ja hänen perheensä taloudellinen tilanne on kohentunut kohisten Trumpin toisen presidenttikauden aikana lukuisista eturistiriidoista huolimatta.

Talouslehti Forbesin mukaan Trump menetti rahaa ensimmäisen presidenttikautensa aikana vuosina 2017–2021. Lehden mukaan Trump on sittemmin löytänyt tavan hyötyä poliittisesta asemastaan myös taloudellisesti.

Forbesin syyskuussa tekemän analyysin mukaan Trumpin nettovarallisuus oli tuohon mennessä noussut hänen virkaan astumisensa jälkeen noin kolmella miljardilla dollarilla.

Arvosteli korkeimman oikeuden päätöstä

Trump arvosteli korkeimman oikeuden tullipäätöstä kyseisen päätöksen antaneiden tuomarien edessä. Trump kuvaili päätöstä valitettavaksi.

Kongressin istuntosalissa Trumpin puhetta seuraamassa on neljä tuomioistuimen yhdeksästä tuomarista. Paikalla olijoista ainoastaan yksi vastusti tullipäätöstä.

Tuomarit äänestivät päätöksen puolesta perjantaina äänin 6–3.

Oikeuden mukaan Trump ylitti valtaoikeutensa määrätessään laajoja, globaaleja tuontitulleja.

Trump: Yhdysvallat saanut Venezuelalta yli 80 miljoonan barrelin edestä öljyä

Trump kertoi, että Yhdysvallat on vastaanottanut Venezuelasta yli 80 miljoonan barrelin edestä öljyä sen jälkeen, kun se syrjäytti maata itsevaltaisesti hallinneen Nicolas Maduron alkuvuodesta.

Lisäksi Trump viittasi Venezuelaan uutena ystävänä ja kumppanina.

Trump on ilmaissut avoimesti, että hän haluaa Venezuelan öljyvarat yhdysvaltalaisyhtiöiden käyttöön.

Trump sanoo antavansa vapaudenmitalin Connor Hellebuyckille

Trump sanoi antavansa miesten jääkiekkomaajoukkueen maalivahdille Connor Hellebuyckille presidentin vapaudenmitalin.

Tätä ennen Trump oli toivottanut kultaa Milano-Cortinan talviolympialaisissa voittaneen miesten jääkiekkomaajoukkueen kongressin istuntosaliin railakkaiden kunnianosoitusten saattelemana.

Vapaudenmitali on korkeimpia Yhdysvalloissa siviileille myönnettäviä kunnianosoituksia.

Epsteinin uhrit hakevat oikeutta

Seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin uhreja oli saapumassa kuuntelemaan Trumpin puhetta kongressin jäsenten kutsuvieraina.

Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemat Epstein-asiakirjat ovat kuohuttaneet Yhdysvalloissa ja maailmalla. Asiakirjoissa on esitetty syytöksiä lukuisia vaikutusvaltaisia ihmisiä ja julkisuuden henkilöitä vastaan, mukaan lukien Trumpia itseään.

Kongressiedustaja, demokraatti Pramila Jayapal peräänkuulutti puheen alla, että myös Yhdysvalloissa aloitetaan rikostutkintoja viime kuukausien Epstein-paljastusten pohjalta.

– Suurlähettiläitä ja prinssejä on pidätetty muissa maissa -- mutta täällä Amerikassa ei ole aloitettu yhtäkään tutkintaa Epsteinin hirvittävän ihmiskaupparingin pedofiileistä ja hyväksikäyttäjistä, Jayapal sanoi lehdistötilaisuudessa puheen alla.

Demokraattipäättäjiä puhuu varjotapahtumassa

Uutiskanava CNN:n mukaan kymmenet demokraattipäättäjät aikovat boikotoida puhetta.

Puolue pyrkii uutiskanavan mukaan välttämään viime vuoden tapahtumien toistumisen. Viime vuonna Trumpin kongressille pitämän puheen kesken nähtiin demokraattien leiristä julkisia ulostuloja istuntosalissa.

Demokraattien johdon kerrotaan ohjeistaneen puolueen edustajia tänä vuonna joko osallistumaan kongressin istuntoon ja noudattamaan etikettiä tai vaihtoehtoisesti boikotoimaan puhetta.

Puheen väliin jättävistä ainakin päälle 30 aikoo osallistua varjotapahtumaan Washingtonin National Mall -puistossa. Paikalla puhuvat ainakin senaattori Ruben Gallego, joka aikoo CNN:n mukaan höykyttää Trumpia tämän maahanmuuttopolitiikasta ja syyttää presidentin muovanneen maahanmuuttopoliisi ICE:stä henkilökohtaisen armeijansa.

Valtaosa demokraattipäättäjistä on kutsunut paikalle myös vieraita, ja tapahtumassa odotetaan nähtävän myös puheenvuoro tilaisuuteen kutsutulta Epsteinin uhrilta.

Johnson arvosteli boikottiaikeita

Edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson arvosteli demokraattien boikottiaikeita paikallista aikaa tiistaina.

Johnsonin mielestä on "vastenmielistä", että osa demokraateista aikoo boikotoida Trumpin puhetta. Asiaa CBS News -kanavalle kommentoinut Johnson väitti samalla virheellisesti, etteivät republikaanit ole koskaan tehneet vastaavaa.

– Emme ole koskaan tehneet niin. Ei ole väliä, onko presidentti demokraatti, kunhan menet ja kunnioitat virkaa, kunnioitat etikettiä, instituutiota ja perinnettä, hän sanoi kanavalle.

Johnsonin mukaan on surullista, että jotkut demokraateista eivät aio näin tehdä.

Viimeksi republikaanit boikotoivat kansakunnan tilaa koskevaa puhetta vuonna 2022. Tuolloin useat republikaanipäättäjät jättivät demokraattipresidentti Joe Bidenin puheen väliin koronarajoitusten vuoksi, koska osallistujia vaadittiin muun muassa tekemään koronatesti. Boikotoijien joukossa oli muun muassa silloinen senaattori, nykyinen ulkoministeri Marco Rubio.