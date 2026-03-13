



Max Verstappen teki ei-toivotun ennätyksen – asiantuntijalta huolestuttava huomio Max Verstappen ei ole alkuunkaan tyytyväinen Red Bullin vauhtiin Kiinassa. Julkaistu 13.03.2026 13:57

Red Bullin Max Verstappen oli kaukana kärjestä Formula ykkösten Kiinan GP:n sprintin aika-ajossa. Sky Sportsin asiantuntija Anthony Davidson pani merkille huolestuttavan äänen Verstappenin autossa. Lue myös: Video paljastaa: Valtteri Bottas teki uskomattoman huomion Cadillacin simulaattorissa Lue myös: George Russell paalupaikalle Kiinassa – Valtteri Bottaksen talli pahoissa vaikeuksissa Verstappen jäi sprintin paalupaikan lunastaneesta Mercedeksen George Russellista viimeisessä osiossa peräti 1,7 sekuntia. Aika riitti vasta kahdeksanteen sijaan, joka on Verstappenin huonoin tulos vuodesta 2021 ajetun sprintin aika-ajoissa. – Koko päivä on ollut vauhdin puolesta katastrofi. Pitoa ei ole, ja se on suurin ongelma. Ei pitoa, ei tasapainoa. Menetän valtavasti aikaa mutkissa, ja tästä seuraa muita pienempiä ongelmia. Suurin ongelma on mutkissa, Verstappen sanoi aika-ajon jälkeen. Red Bullin tallipäällikkö Laurent Mekies pyysi Verstappenilta aika-ajon jälkeen anteeksi.

– Pahoittelut, Max. Tätä on vaikea hyväksyä. Meillä on paljon opittavaa. Viikonloppu on vielä pitkä, ja meidän täytyy oppia tästä päivästä. Yritetään sitten taas uudelleen.

Verstappen itse ei osannut tuoreeltaan sanoa, onko asialle tehtävissä jotain.

Ex-kuski Davidson kertoi aika-ajojen ensimmäisessä osiossa kuulleensa Verstappenin autosta äänen, joka voisi osaltaan selittää hollantilaistähden ongelmia autonsa kanssa. Verstappen kuvaili auton ajettavuutta aika-ajon yhteydessä "kamalaksi" ja sanoi, ettei tilanne ole "koskaan ollut näin paha".

Davidsonin mukaan Verstappenin autosta kuului samanlainen vääntöpiikki kuin Oscar Piastrin McLarenista viikko sitten, kun australialaiskuski ajoi ulos kurvaillessan Albert Parkin radalla kohti lähtöruudukkoa.

– Kuunnellaan tätä. Kyllä, sen saattoi todellakin kuulla, eikö vain, kun hän painoi kaasua. Tästä hän puhuu, kun hän puhuu ajettavuudesta. Auto antaa paljon tehoa, jota hän ei odota, Davidson sanoi F1 Oversteer -sivuston mukaan.

Verstappen joutuu Davidsonin mukaan olemaan "puolustuskannalla", sillä hän ei vielä pysty luottamaan autoonsa.

