Red Bullin Max Verstappen oli kaukana kärjestä Formula ykkösten Kiinan GP:n sprintin aika-ajossa. Sky Sportsin asiantuntija Anthony Davidson pani merkille huolestuttavan äänen Verstappenin autossa.
Verstappen jäi sprintin paalupaikan lunastaneesta Mercedeksen George Russellista viimeisessä osiossa peräti 1,7 sekuntia. Aika riitti vasta kahdeksanteen sijaan, joka on Verstappenin huonoin tulos vuodesta 2021 ajetun sprintin aika-ajoissa.
– Koko päivä on ollut vauhdin puolesta katastrofi. Pitoa ei ole, ja se on suurin ongelma. Ei pitoa, ei tasapainoa. Menetän valtavasti aikaa mutkissa, ja tästä seuraa muita pienempiä ongelmia. Suurin ongelma on mutkissa, Verstappen sanoi aika-ajon jälkeen.
Red Bullin tallipäällikkö Laurent Mekies pyysi Verstappenilta aika-ajon jälkeen anteeksi.