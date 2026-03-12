Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ulkopolitiikassa on tutkijan mukaan nähty täyskäännös.

Donald Trump vastusti presidentinvaalikampanjassaan Yhdysvaltojen sotilaallista puuttumista muiden maiden asioihin ja niin kutsuttuja ikuisuussotia.

Alkuvuodesta Trump on lupaustensa vastaisesti harjoittanut imperialistiseksi ja uuskonservatiiviseksi katsottavaa ulkopolitiikkaa ensin Venezuelassa ja nyt Iranissa.

Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen professorin Benita Heiskasen mukaan siksi ei ole lainkaan yllättävää, että monet Trumpia kannattaneista äänestäjistä eivät enää tue tämän ulkopoliittista linjaa.

Trumpin kannatus on Yhdysvalloissa muutenkin hyvin heikoissa kantimissa.

Perinteisesti hallinto on kuullut äänestäjien mielipiteitä etenkin sinä vuonna, jolloin pidetään välivaalit.

Heiskasen mukaan Trump on kuitenkin hylännyt kannattajansa ja heidän tärkeimpinä pitämänsä asiat lähes täysin.

– Vaikka kannattajat lähtisivät kadulle, emme voi tietää, olisiko sillä mitään merkitystä, Heiskanen kommentoi STT:lle.