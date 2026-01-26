Trumpin mukaan kaksi Yhdysvaltain kansalaista menetti henkensä demokraattien aiheuttaman kaaoksen seurauksena.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi maanantaina lähettävänsä "rajatsaariksi" kutsumansa rajaturvallisuusjohtaja Tom Homanin Minnesotan osavaltioon.

– Tom on tiukka mutta reilu, ja hän raportoi suoraan minulle, Trump kirjoitti Truth Social -alustallaan.

Trump valitsi Homanin toisen presidenttikautensa hallintoon vastaamaan rajoista ja karkotuksista. Homan toimi ICE:n virkaatekevänä johtajana Trumpin ensimmäisellä kaudella.

Muun muassa New York Times kirjoittaa, että operaatioiden johtaminen on tähän asti ollut enimmäkseen kansallisen turvallisuuden ministerin Kristi Noemin sekä muiden viraston johtajien vastuulla.

– Nämä ovat hyviä uutisia rauhan, turvallisuuden ja vastuullisuuden kannalta Minneapolisissa, Noem kommentoi Homanin lähettämistä Minnesotaan.

Trump: Demokraatit "luoneet vaaralliset olosuhteet"

Trump syyttää demokraatteja tilanteesta Minnesotan osavaltiossa sijaitsevassa Minneapolisissa.

Trump sanoo, että demokraattien johtamat kaupungit ja osavaltiot kieltäytyvät noudattamasta hänen maahanmuuttolinjauksiaan ja ovat näin luoneet "vaaralliset olosuhteet kaikille".

– Traagisesti, kaksi Yhdysvaltain kansalaista on menettänyt henkensä tämän demokraattien aiheuttaman kaaoksen seurauksena, Trump kirjoittaa.

37-vuotias mies kuoli Minneapolisissa lauantaina, kun ainakin yksi liittovaltion agentti ampui häntä. Tammikuun alussa maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui Minneapolisissa kuoliaaksi 37-vuotiaan naisen. Ampumisia on selitelty puolustautumisella.

3:00 Katso tilanne hetki hetkeltä: Näin 37-vuotiaan miehen ampuminen Minneapolisissa tapahtui.

Wall Street Journalin haastattelussa Trump puolestaan sanoi, että hänen hallintonsa tutkii lauantaista ampumista. Trump ei suostunut kommentoimaan lehdelle, oliko miestä ampunut liittovaltion agentti toiminut asianmukaisesti. Aiemmin Trumpin hallinnon edustajat ovat puolustaneet liittovaltion agenttien toimintaa.

Trump sanoi lehdelle, että lauantaina ammuttu mies kantoi mukanaan "erittäin vaarallista ja arvaamatonta asetta".

Miehellä oli mukanaan ase, ja poliisin mukaan miehellä oli aselupa. Minnesotan laki sallii aseluvan haltijoille aseen kantamisen näkyvillä julkisilla paikoilla.

Silminnäkijähavaintojen ja kuvamateriaalin perusteella ennen ampumista miehellä oli aseen sijasta kädessään puhelin, jolla hän näytti kuvaavan liittovaltion agentteja.

Ei helppoa ulospääsyä

Suomalaisasiantuntijan mukaan Trumpin päätös ei ainakaan rauhoita tilannetta.



– Jos haluttaisiin yhdistää ja rauhoittaa tilannetta, niin no, ehkä Trumpilla on jokin viesti, joka rauhoittaa tilannetta, mutta ei tästä mitään helppoa ulospääsyä ole kyllä, Helsingin yliopiston vanhempi yliopistonlehtori Rani-Henrik Andersson kommentoi MTV Uutisille.

Ex-presidentti Clinton tuomitsi

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton tuomitsee lausunnossaan Minneapolisin viimeaikaiset tapahtumat. Clintonin mukaan ampumisia on mahdoton hyväksyä ja ne olisi pitänyt voida välttää.

– Naamioidut liittovaltion agentit ovat ottaneet kiinni ihmisiä, mukaan lukien lapsia, kodeistaan, työpaikoiltaan ja kaduilta. Rauhanomaisia mielenosoittajia sekä perustuslaillista oikeuttaan harjoittavia ihmisiä, jotka tarkkailevat ja dokumentoivat lainvalvojia, on otettu kiinni, hakattu, kyynelkaasutettu, ja kaikista vakavimmin, ammuttu ja tapettu, Clinton kirjoitti.

Hänen mukaansa tilannetta pahentaa se, että valtaapitävät valehtelevat siitä, mitä on tapahtunut.

Aiemmin myös entinen presidentti Barack Obama ja hänen puolisonsa Michelle Obama sanoivat lausunnossaan, että lauantaisen ampumisen täytyy olla jokaiselle herätys siitä, että Yhdysvaltojen perusarvot ovat hyökkäyksen kohteena.