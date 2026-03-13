Gilmourin kitara myytiin ennätyshintaan.
Yksi maailman tunnetuimmista sähkökitaroista myytiin Christie's-huutokaupassa New Yorkissa torstaina. Kyseessä oli kitaristi-laulaja David Gilmourin vuoden 1969 Fender Stratocaster, niin kutsuttu "Black Strat".
Sähkökitara myytiin ennätykselliseen 14,5 miljoonan dollarin hintaan. Kyseessä on kaikkien aikojen hintaennätys, mitä kitarasta on maksettu, kertoo kitaroihin erikoistuva Guitar-julkaisu.
Aiemmin kalleimpana myytyä kitaraa pidettiin Kurt Cobainin akustistista Martin D-18E-kitaraa. Se myytiin vuonna 2020 kuudella miljoonalla dollarilla.
Kyseinen Gilmourin kitara on myyty kertaalleen huutokaupassa vuonna 2019. Tuolloin vasarahinta oli nippanappa vajaat neljä miljoonaa dollaria.
Gilmour käytti kyseistä kitaraa pääsoittimenaan Pink Floydissa vuosina 1970–1986. Sillä on soitettu myös yhtyeen kuuluisa