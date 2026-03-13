Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on koolla ylimääräisessä kokouksessa, jossa on määrä päättää teknologian käyttöä vanhus- ja vammaispalveluissa käsittelevän lakiesityksen jatkosta.
Laissa määrättäisiin esimerkiksi siitä, voidaanko ihmisten koteihin asentaa valvontakameroita ilman heidän suostumustaan.
Valtaosa valiokunnan kuulemista oikeusoppineista on STT:n tietojen mukaan ollut sitä mieltä, että laki tulisi lähettää uudestaan perustuslakivaliokuntaan tai jopa uudelleen valmisteltavaksi. Hallituspuolueiden edustajat vastustavat tätä ja haluaisivat, että asiasta päästäisiin kirjoittamaan eduskunnan täysistuntoon vietävää mietintöä.
STT:n tietojen mukaan valiokunnassa käytiin asiasta torstaina kipakka keskustelu. Valiokunnan kokousta saapui perjantaina seuraamaan eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.).
Oikeusoppineet vaatineet perustuslaillista arviointia
Hallitus tavoittelee digipalveluiden hyödyntämisellä hoivapalveluissa 50 miljoonan euron säästöjä.
Perustuslakivaliokunta on aiemmin vaatinut esitykseen täsmennyksiä, jotta lakiin sisältyvät teknologiset ratkaisut eivät riko vanhusten itsemääräämisoikeutta. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin tehnyt esitykseen useita muutoksia.
Asiantuntija-arviot ovat kuitenkin edelleen olleet kriittisiä ja vaatineet asiaan perusteellisempaa valmistelua. STT:n näkemän lausuntoyhteenvedon mukaan esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies huomauttaa, että ehdotetussa muodossaan sääntely olisi edelleen "huomattavan epätarkkaa, epäselvää ja tulkinnanvaraista".