Orposta ydinasekiellon purkaminen on perusteltua.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) toivoo oppositiolle riittävän, että Suomen ydinaseettomuus rauhan aikana kirjataan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon.
Eduskuntapuolueet keskustelevat tänään parlamentaarisesti ydinasekiellon poistamisesta.
Hallitus haluaa purkaa Suomen ehdottoman ydinasekiellon. Orpon mukaan muutos on perusteltu ja hyvin valmisteltu.
Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat keskustelevat iltapäivällä presidentti Alexander Stubbin kanssa.
Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on sanonut esittävänsä oman ehdotuksensa kiistassa.