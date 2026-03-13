Parisuhteessa on tärkeä puhua raha-asiat kuntoon. "Lapsisakosta" kärsivät naiset, joiden uraan lapsen saaminen vaikuttaa.
Naiset ovat edelleen taloudellisesti heikommassa asemassa kuin miehet, ja joka kolmannella naisella ei esimerkiksi ole lainkaan säästöjä.
Huomenta Suomessa puhuttiin taannoisen naistenpäivän kunniaksi naisista ja rahasta. Mikä epätasa-arvoon ja rahaan liittyvä asia harmittaa eniten Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipeltoa?
– Suomessa ollaan tasa-arvon kannalta menty monessa asiassa pitkälle ja hyvään suuntaan, mutta yhäkin tänä päivänä naiset kantavat sen ansiomenetyksen lapsen saamisesta tilastollisesti, Kivipelto sanoo.
Kivipelto huomauttaa, että miesten ja isien tuloihin lapsen saaminen ei vaikuta lainkaan, kun naisilla brutto-ansiot ovat vielä kymmenen vuoden päästä lapsen saamisesta keskimäärin 25 prosenttia alemmalla tasolla.
– Tämä "lapsisakko" koostuu siitä, että tehdään vähemmän töitä, tehdään lyhyempää työviikkoa. Ehkä myös tehdään uravalintoja, jotka mahdollistavat sen, että jaksaa myös sen palkattoman työn tekemisen siellä kotona eli sen hoivan antamisen, Kivipelto sanoo.