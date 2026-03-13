



Raha-asiantuntijat kertovat: Tällainen on naisille lankeava "lapsisakko" 9:37 Asiantuntijat kannustavat sopimaan raha-asiat avoimesti ja reilusti. Haastattelussa yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Banskista sekä sijoittaja ja rahavaikuttaja Merja Mähkä. Julkaistu 57 minuuttia sitten

Parisuhteessa on tärkeä puhua raha-asiat kuntoon. "Lapsisakosta" kärsivät naiset, joiden uraan lapsen saaminen vaikuttaa. Naiset ovat edelleen taloudellisesti heikommassa asemassa kuin miehet, ja joka kolmannella naisella ei esimerkiksi ole lainkaan säästöjä. Huomenta Suomessa puhuttiin taannoisen naistenpäivän kunniaksi naisista ja rahasta. Mikä epätasa-arvoon ja rahaan liittyvä asia harmittaa eniten Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipeltoa? – Suomessa ollaan tasa-arvon kannalta menty monessa asiassa pitkälle ja hyvään suuntaan, mutta yhäkin tänä päivänä naiset kantavat sen ansiomenetyksen lapsen saamisesta tilastollisesti, Kivipelto sanoo. Lue myös: "Maailman kahdeksas ihme" voi auttaa varallisuuden kerryttämisessä Kivipelto huomauttaa, että miesten ja isien tuloihin lapsen saaminen ei vaikuta lainkaan, kun naisilla brutto-ansiot ovat vielä kymmenen vuoden päästä lapsen saamisesta keskimäärin 25 prosenttia alemmalla tasolla. – Tämä "lapsisakko" koostuu siitä, että tehdään vähemmän töitä, tehdään lyhyempää työviikkoa. Ehkä myös tehdään uravalintoja, jotka mahdollistavat sen, että jaksaa myös sen palkattoman työn tekemisen siellä kotona eli sen hoivan antamisen, Kivipelto sanoo.

– Tehdään kotona töitä, joista ei saa rahaa, ja se näkyy sitten myöhemmin, tiivistää sijoittaja ja rahavaikuttaja Merja Mähkä.

"Nopeillakin valinnoilla on kauaskantoisia vaikutuksia"

Kaisa Kivipelto sanoo, että suomalaisperheissä pitäisi lisätä rahapuhetta.

– Me puhumme vaikka lapsen saamisen yhteydessä siitä akuutista tilanteesta, että kumpi on vanhempainvapaalla nyt ja asiat tasaantuvat sitten myöhemmin. Mutta pitäisi vähän nostaa katsetta sieltä ja miettiä, että näillä nopeillakin valinnoilla on kauaskantoisia vaikutuksia, ja miettiä, mikä on reilua.

Kivipelto huomauttaa, että vaikka lapset ovat mittaamattoman arvokkaita, vaikuttaa työuraan väistämättä se, jos ollaan kotona eikä työelämässä.

Niin perheessä, parisuhteessa kuin vaikkapa iäkkäiden vanhempien hoivaamisessa pitäisikin jakaa vastuuta.

"Täytyisi jotenkin kompensoida"

Mähkä muistuttaa, että usein juuri naiset haluavatkin hoitaa lapsia ja vanhempiaan, eikä se välttämättä rahasaarnalla muuksi muutu.

– Sitten on tietysti näitä tilanteita, joissa katsotaan, että se miehen ura on nyt sellaisessa vaiheessa, että sitä vaan täytyy edistää, ja joskus näin on. Lähdetään ulkomaille yhdessä, ja siellä vain toinen voi tehdä töitä, niin sitten pitäisi pystyä miettimään, että okei olemme tässä tilanteessa, nyt tämä täytyisi jotenkin kompensoida.

Muussa tapauksessa voi käydä niin, että eron tullessa toinen on jättänyt työuransa kesken, ja se kostautuu, kun onkin yhtäkkiä yksin.

– Rahapuhetta pitäisi olla myös sen sopimisen näkökulmasta. Että esimerkiksi meidän kyselyssämme näkyy, että avoliitossa olevista joka kolmannella on yhteisiä säästöjä, varallisuutta, mutta heistä vain 15 prosenttia on sopinut, mitä tapahtuu, jos tulee ero, Danske Bankin Kivipelto sanoo.

Olisikin tärkeää miettiä, miten kumpikin vanhempi pärjää, jos jotain sattuu.

Entä onko omistusasunto hyvä sijoitus? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

