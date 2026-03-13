



Lindtman: Orpon ulostulo herätti vain uusia kysymyksiä Lindtmanin mukaan on kuitenkin hyvä, että hallitus nyt tunnustaa, että jonkinlaisia rajoituksia tarvitaan. Lehtikuva Julkaistu 13.03.2026 13:03 MTV UUTISET – STT Miten hallitus suhtautuu parlamentaariseen valmisteluun, kysyy Lindtman. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan hallituksen uusi esitys kirjallisesta julistuksesta ei ole muuttanut puolueen kantaa ydinaserajoituksista. SDP on esittänyt, että rajoitukset tulisi kirjata lakiin, eikä pelkkä poliittinen linjaus tässä vaiheessa ole riittävä. – (Pääministeri Petteri) Orpon (kok.) ulostulo herätti uusia kysymyksiä siitä, miten hallitus ylipäätään suhtautuu parlamentaariseen valmisteluun, Lindtman kommentoi medialle tiedotustilaisuudessa valtiosalissa.

Lindtman median edessä eduskunnassa. Lehtikuva

Lindtmanin lausunnon jälkeen Orpo totesi eduskunnassa toimittajille toivovansa, että oppositiolle riittää se, että Suomen ydinaseettomuus rauhan aikana kirjataan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon.

Aiemmin Orpo kertoi Helsingin Sanomille (HS), että hallitus valmistelee yhdessä presidentin kanssa kirjallista julistusta siitä, ettei Suomeen tuotaisi ydinaseita rauhan aikana.

Lindtmanin mukaan on kuitenkin hyvä, että hallitus nyt tunnustaa, että jonkinlaisia rajoituksia tarvitaan.

Hallitus on esittänyt aiemmin, että kaikki ydinaserajoitukset poistettaisiin ydinenergialaista. Sen sijaan rikoslaissa rajoituksia yhä olisi, mikäli ne eivät liity muun muassa Suomen puolustukseen.

Lindtman ei halunnut avata vielä julkisuuteen SDP:n vastaehdotuksen sisältöä ennen kuin hän on käynyt ehdotuksen läpi muiden puolueiden johdon kanssa.

Presidentti Alexander Stubb tapaa perjantaina eduskuntapuolueiden puheenjohtajat Presidentinlinnassa ajankohtaisten ulko- ja turvallisuuspoliittisten aiheiden tiimoilta.

Puoluejohtajatapaamisen jälkeen Stubb pitää tiedotustilaisuuden.

Myös Orpon tarkoitus pitää tiedotustilaisuus medialle iltapäivällä, kerrotaan hallituslähteistä STT:lle.

Orpo: Vastaantulo oppositiolle

Hallituksen esittämä kirjaus on määrä tehdä ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon. Hallitus on tuomassa selonteon päivityksen eduskunnan käsiteltäväksi pääsiäisen jälkeen.

Orpon mukaan yhteisen julistuksen voi tulkita vastaantuloksi oppositiolle, joka on arvostellut hallituksen aikeita purkaa ydinaserajoituksia.

Orpon mukaan hallitus ei aio perääntyä esityksestään. Rajoitteiden purkamisella on hallituksen mukaan tarkoitus mahdollistaa ydinaseiden kauttakulku Suomessa sotatilanteessa.

– Me haluamme olla täysimääräisesti mukana Naton ydinasepelotteessa, Orpo sanoi HS:lle.

Hallitus esittää lakimuutosta, jonka mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi mahdollista, jos se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

Prosessi herättää närää

Oppositiosta on muun muassa arvosteltu sitä, että asiaa oli valmisteltu ilman parlamentaarista prosessia.

Orpo puolustaa yhä ratkaisua esitetystä kritiikistä huolimatta. Pääministerin mukaan valtionjohto päätti toimintatavasta yhdessä. Hän perustelee HS:lle asiaa sanoen, että ydinaseet ovat "hyvin sensitiivinen asia".

Lindtman argumentoi tiedotustilaisuudessa päivällä, että Orpo vaikuttaa hyväksyneen hallituksen tavan valmistella esitys ilman parlamentaarista yhteistyötä.

Lindtmanin mukaan kaiken parlamentaarisen valmistelun voisi käytännössä torjua ajatuksella siitä, että käsittelyssä voi olla vuotoriskejä.

– Jos parlamentaarisen valmistelun edellytys on se, että sitä ei voida käynnistää ilman varmuutta siitä, että oppositio on jo valmiiksi hallituksen kannalta, niin miten silloin mitään voidaan valmistella parlamentaarisesti? Lindtman kysyi.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi uudistusta koskeneessa tiedotustilaisuudessa, että ydinaserajoituksia purkavaa esitystä ei käsitelty etukäteen parlamentaarisesti asian herkkyyden takia.

Esimerkiksi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen on kritisoinut hallitusta sanomalla, että hallitus näyttää lopullisesti murtaneen Suomen pitkän perinteen laajapohjaisesta yhteistyöstä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Vasemmistoliitto vastustaa ydinaserajoitteiden purkamista.

Keskusta ihmettelee SDP:n toimintaa

Oppositiopuolue keskusta on ehdottanut puolueiden yhteistä julistusta. SDP ja vihreät ovat pysyneet kriittisinä.

Lindtman sanoi torstaina, että pelkän poliittisen julistuksen varaan jääminen tässä vaiheessa olisi ongelmallista.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi perjantaina odottavansa, että SDP tulisi ydinasekiistassa "ulos nurkasta, jonka ovat itselleen maalanneet".

Kurvinen sanoi puolueen toimittajille järjestämässä aamiaistilaisuudessa, ettei pitänyt SDP:n ratkaisua tyrmätä hallituksen esitys suorilta käsin järkevänä.

– Vielä harkitsemattomampana pidin sitä, että sitä (keskustan puheenjohtaja Antti) Kaikkosenkin kompromissia he vähättelivät. Minusta Kaikkonen yritti tässä korjata sitä virhettä, jonka hallitus teki menettelytavallaan, Kurvinen sanoi.