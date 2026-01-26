"En tiedä, millainen rauhanomainen mielenosoittaja tuo kyltin sijasta aseen ja ammuksia", sanoo Trumpin hallinnon kansallisen turvallisuuden ministeri.

Yhdysvalloissa Minneapolisin ampuminen on kääntänyt maan aseenkanto-oikeuksista käydyn keskustelun perinteiset asetelmat päälaelleen, uutisoi muun muassa NBC News.

Liittovaltion viranomaisten toimintaa asetta kantaneen miehen ampumisessa puolustavat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon edustajat ovat antaneet lausuntoja, jotka moni on tulkinnut hyökkäykseksi Yhdysvaltain perustuslain toista lisäystä kohtaan.

Kyseinen lisäys turvaa yhdysvaltalaisten aseenkanto-oikeuden. Lisäys on jo vuosikymmenten ajan ollut konservatiivien ja republikaanien pyhä lehmä.

Kansallisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem antoi kommenteissaan medialle ymmärtää, että pelkkä aseen tuominen mielenosoitukseen olisi väärin, vaikka ammuttu mies ei paikalta kuvattujen videoiden mukaan ottanut asetta esiin tai uhkaillut sillä viranomaisia.

– En tiedä, millainen rauhanomainen mielenosoittaja tuo kyltin sijasta aseen ja ammuksia, Noem sanoi NBC:n mukaan.

Presidentti Trump sanoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin haastattelussa, että lauantaina ammuttu mies kantoi mukanaan "erittäin vaarallista ja arvaamatonta asetta".

Miehellä oli mukanaan ase, ja poliisin mukaan hänellä oli aselupa. Minnesotan laki sallii aseluvan haltijoille aseen kantamisen näkyvillä julkisilla paikoilla.

Silminnäkijähavaintojen ja kuvamateriaalin perusteella ennen ampumista miehellä oli aseen sijasta kädessään puhelin, jolla hän näytti kuvaavan liittovaltion agentteja.

NRA kritisoi varovasti

Minneapolisin tapahtumat ovat saaneet monet republikaanit puhumaan kansalaisten aseenkanto-oikeudesta tavalla, joka on ennen kuulumatonta konservatiivipoliitikoille.

– Jos lähestyt lainvalvontaviranomaisia aseen kanssa, on hyvin todennäköistä, että heillä on laillinen oikeus ampua sinut. Älä tee niin! sanoi viestipalvelu X:ssä republikaanipoliitikko ja Kalifornian apulaissyyttäjä Bill Essayli.

Tyypillisesti republikaanien puolia pitävä asealan edunvalvontajärjestö NRA arvosteli lausuntoa.

– Tämä lausunto on vaarallinen ja väärä. Vastuuntuntoisten julkisten äänten tulisi odottaa tapauksen täyttä tutkintaa yleistysten tekemisen ja lakia noudattavien kansalaisten demonisoimisen sijasta, NRA vastasi X:ssä.

NRA on ollut kommenteissaan varovainen eikä ole arvostellut suoraan Trumpin hallintoa. Sen sijaan se on yrittänyt vierittää vastuuta tapahtuneesta Minnesotan demokraattikuvernööri Tim Walzin ja demokraattien harteille.

– Kuukausien ajan radikaaliprogressiiviset poliitikot kuten Tim Walz ovat yllyttäneet väkivaltaan työtänsä tekeviä lainvalvontaviranomaisia kohtaan. Ei ole yllättävää, että nämä kehotukset puuttua vaarallisesti lakia noudattavien viranomaisten toimintaan ovat johtaneet väkivaltaan, NRA sanoi lausunnossaan Minneapolisin ampumisen jälkeen.

Toisin kuin NRA väittää, Walz ja Minnesotan pormestari Jacob Frey ovat pyrkineet rauhoittelemaan mielenosoituksia, kertoo uutiskanava PBS.

"Et voi tuoda ampuma-asetta"

Hallinnon edustajista kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Stephen Miller on syyttänyt ammuttua miestä terroristiksi, joka yritti salamurhata liittovaltion viranomaisia. Ampumisesta kuvatut lukuisat videot eivät tue Millerin syytöksiä.

Myös liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Kash Patel väitti televisiossa, että pelkkä aseen tuominen mielenosoitukseen olisi laitonta.

– Et voi tuoda ampuma-asetta ladattuna ja useiden lippaiden kanssa mihinkään mielenosoitukseen. Se on niin yksinkertaista. Sinulla ei ole oikeutta rikkoa lakia, sanoi Patel Fox Newsin haastattelussa.

– Tämä on täysin väärin Minnesotan lain kannalta. Ei ole mitään kieltoa, jonka mukaan luvallinen aseenkantaja ei voisi tuoda ladattua asetta useiden lippaiden kanssa mielenosoitukseen, vastasi Minnesotan aseharrastajien järjestö MN Gun Owners Caucus viestipalvelu X:ssä.

Aseenkanto-oikeuden kritiikki on Yhdysvalloissa tullut yleensä liberaalien ja demokraattien suunnalta, mutta Trumpin hallinnon viranomaisten väkivallan seurauksena jotkut liberaalit ovat nyt asettuneet puolustamaan kansalaisten aseenkanto-oikeutta.

– En olisi koskaan ajatellut, että juuri Donald Trump ja Stephen Miller pakottaisivat minut (perustuslain) toisen lisäyksen puolustajaksi, kirjoitti X:ssä tunnettu liberaalikommentoija ja toimittaja Mehdi Hasan.