Suomalaisten mahdollisista evakuoinneista ei ole tehty päätöksiä.

Euroopan unioni auttaa Italiaa, Itävaltaa ja Slovakiaa evakuoimaan kansalaisiaan Lähi-idästä. Asiasta kertoi EU:n kriisinhallinnasta vastaava komissaari Hadja Lahbib uutistoimisto AFP:lle.



Komissaarin mukaan nämä kolme maata olivat ensimmäiset, jotka pyysivät EU:lta apua lentojen järjestämiseksi. Myös Belgia on kertonut suunnittelevansa kansalaistensa evakuointia.



Suomalaisten mahdollisista evakuoinneista alueelta ei ole tehty päätöksiä. Lentoyhtiö Finnair kertoi STT:lle aiemmin tiistaina yhtiön keskustelevan asiasta ulkoministeriön kanssa.

Finnair perui myös Dohan-lennot kuun loppuun

Finnair kertoi tiistaina peruneensa lennot myös Qatarin Dohaan maaliskuun lopulle, 29. maaliskuuta asti. Aiemmin yhtiö oli kertonut keskeyttäneensä Dohan lennot ensi tiistaihin saakka.



Maanantaina Finnair kertoi peruvansa lennot Arabiemiraattien Dubaihin niin ikään maaliskuun lopulle asti. Finnair sanoo olevansa suoraan yhteydessä asiakkaisiin, joita peruutukset koskevat.



Alueelle matkaavien uudelleenreititys ei välttämättä onnistu. Yhtiö kehottaa näitä asiakkaita hakemaan rahojaan takaisin. Vaihtoehtoisia lentoja on tarjolla äärimmäisen rajallisesti, ja ne täyttyvät nopeasti.



Syynä keskeytyksiin on Lähi-idän turvallisuustilanteen heikentyminen. Finnair ei toistaiseksi myöskään lennä Irakin, Iranin, Syyrian tai Israelin ilmatilan kautta.

"Harvalla maalla valtiollisia kuljetuksia"

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi STT:lle tiistaina, että ulkoministeriössä kartoitetaan mahdollisia evakuointikeinoja. Hänen mukaansa voi olla, että suomalaisia evakuoitaisiin muiden valtioiden evakuointilennoilla.



– Aika harvalla maalla on valtiollisia kuljetuksia, Tanner sanoi.



Tannerin mukaan periaatteessa suomalaisten evakuointi onnistuisi myös maitse Arabiemiraateista Omanin kautta ja Qatarista Saudi-Arabian kautta. – Suositus on se, että vielä jonkin aikaa kannattaa odottaa tilanteen kehittymistä etenkin, kun kaupallista lentotoimintaa näyttää syntyvän Arabiemiraateissa, Tanner kuitenkin sanoi. Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle maanantaina, että ilmaiskujen vaikutusalueella on ministeriön tietojen mukaan noin 3 000 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista. Israel ja Yhdysvallat aloittivat laajat iskut Iraniin lauantaina. Iran jatkoi maanantaina lennokki- ja ohjusiskujaan useisiin Persianlahden maihin, joilla on läheiset suhteet Yhdysvaltoihin.