EU:n ulkoministerit keskustelevat tänään Brysselissä Venäjään kohdistuvasta 20. pakotepaketista.

EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat Brysselissä tänään keskustelemaan muun muassa seuraavasta Venäjään kohdistuvasta pakotepaketista. Pakotepaketti halutaan hyväksyä ennen Ukrainan sodan vuosipäivää.



Käsillä oleva pakotepaketti olisi järjestyksessään 20:s. Suomi ja joukko muita maita ovat ajaneet pakettiin mukaan meripalveluiden kieltoa Venäjän varjolaivastolle.



Käytännössä tämä kieltäisi EU:ssa toimivilta yrityksiltä kaikenlaisten venäläistä raakaöljyä kuljettavien tankkereiden palvelemisen. Tankkerit eivät esimerkiksi pääsisi enää EU:n satamiin eikä niitä voisi vakuuttaa.



Kielto korvaisi G7:n nykyisen öljyn hintakaton, joka sallii länsimaisten yritysten vakuuttaa ja huoltaa venäläisiä tankkereita, jos raakaöljy myydään tietyn hintarajan alapuolella.



Jäsenmaat eivät kuitenkaan ole saaneet aikaan yksimielisyyttä asiasta. Esimerkiksi merenkulkuun vahvasti taloudessaan nojaavat Malta ja Kreikka ovat vastustaneet meripalveluiden kieltoa, jos G7-maat eivät anna asialle tukea. STT:n tietojen mukaan EU-maiden suurlähettiläät kokoustivat asiasta perjantaina, mutta asiasta ei saatu sopua.

Unkari aikoo vastustaa

Unkarin pääministeri Viktor Orban sanoi sunnuntaina iltapäivällä X:ssä, ettei Unkari aio hyväksyä pakettia. Kahdeskymmenes pakotepaketti tullaan hylkäämään, hän kirjoitti X-viestissään.



– Emme aio seisoa toimettomana, kun Druzhba-öljyputki suljetaan. Me aiomme turvata Unkarin öljynsaannin ja ryhtyä tarvittaviin vastatoimiin, kunnes kuljetukset taas käynnistyvät, Orban sanoi viestissä.



Paitsi että Unkari ei tue pakotepakettia, aikoo se myös kieltäytyä kaikista mahdollisista Ukrainalle myönnettävistä lainoista sotilaallisiin tarkoituksiin. Unkarista ei myöskään tulla kuljettamaan dieselöljyä Ukrainaan, kunnes öljyputki avataan.



Tuhansia kilometrejä pitkän Druzhba-öljyputkiverkoston kautta toimitetaan öljyä Unkarin lisäksi muun muassa Slovakiaan, Tshekkiin, Saksaan ja Valko-Venäjälle.