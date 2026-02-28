Nordean yhteiskuntasuhdejohtaja Jyrki Kataisen mukaan yritysten pitää lopettaa EU:n hitaudesta ja kankeudesta valittaminen. Hän patistelee suomalaisia vaikuttamaan voimakkaammin EU-pöydissä.

Millä eväillä Suomen talous lähtisi taas nousuun? Tätä on kysytty monilta vaikuttajilta viime aikoina.

Nyt asiaan ottaa kantaa Nordean yhteiskuntasuhteiden johtaja Jyrki Katainen. Hän toimi Suomen pääministerinä vuosina 2011–2014 ja EU-komissaarina 2014–2019.

Yhtenä esteenä yritysten menestykselle on pidetty EU:n kankeutta ja runsasta sääntelyä. Kataisen mukaan tämä on osittain totta, mutta samalla hän myös näpäyttää kotimaisia yrityksiä.

– Meillä on viimeisten vuosien aikana kehittynyt tämmöinen henkisesti laiska valituskulttuuri, ja se koskee sekä hallituksia että yrityksiä, Katainen sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Hän kertoo kuulevansa usein yristen edustajilta kommentteja EU:n liiallisesta sääntelystä.

– Kun kysyy, että mitä te olette tehneet sen eteen, sitten tuleekin hiljasta. Peräänkuulutan suomalaisilta yrityksiltä vahvempaa omistajuutta EU‑vaikuttamiseen. Meillä ei ole vaihtoehtoja, Katainen sanoo.

Poliittisen uransa Katainen on tehnyt kokoomuksessa. Vuonna 2019 hän siirtyi Sitran palvelukseen ja sieltä vuonna 2023 Nordeaan. Hän kertoo ihmettelevänsä, miksi niin harva yritys on vaikuttanut suoraan EU-tasolla asemansa parantamiseksi.