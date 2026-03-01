Belgian puolustusministerin mukaan varjolaivasto täytyy pysäyttää, jotta Venäjä ei voisi jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa.
Belgian erikoisjoukot ovat nousseet Venäjän varjolaivaston öljytankkerille ja ottaneet aluksen haltuunsa, kertoo maan puolustusministeri Theo Francken.
Puolustusministeri kertoi asiasta X:ssä varhain sunnuntaina.
– Viime tuntien aikana asevoimamme ovat Ranskan puolustuksen tuella nousseet venäläiseen varjolaivastoon kuuluvan öljytankkerin kyytiin, Francken sanoo.
– Alusta saatetaan parhaillaan Zeebruggen satamaan, jossa se takavarikoidaan, sanoo Francken.
Belgialaisviranomaisen mukaan takavarikoidun aluksen nimi on Ethera ja se on Euroopan unionin pakotelistalla.
– Ilman varjolaivastoaan [Venäjän presidentti Vladimir] Putin ei voi käydä sotaa viattomia ukrainalaisia vastaan. Siksi otamme nämä alukset pois. Yksi kerrallaan. Kunnes hänen hyökkäyssotansa loppuu, sanoo Francken.
Ministeri kertoi uutistoimisto Reutersille, että takavarikoidun aluksen epäiltiin seilanneen väärennetyillä asiakirjoilla.