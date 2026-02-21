



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Trump allekirjoitti uuden 10 prosentin tuontitullin | MTV Uutiset





Trump toteutti uhkauksensa: 10 prosentin tuontitulli "kaikille maille" – voimaan tiistaina Valkoisen talon mukaan tulli koskee myös niitä Yhdysvaltain kauppakumppaneita, jotka ovat tehneet tullisopimuksia Trumpin hallinnon kanssa. Julkaistu 21.02.2026 07:05 (Päivitetty 21.02.2026 09:34 ) STT Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina presidentti Donald Trumpin määräämät laajat tuontitullit. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo allekirjoittaneensa uuden, globaalin 10 prosentin tuontitullin. Trump kertoo asiasta sosiaalisen median palvelussaan Truth Socialissa. Trumpin mukaan tulli kohdistuu "kaikkiin maihin" ja astuu voimaan "lähes välittömästi". Valkoisen talon mukaan väliaikainen tulli astuu voimaan tiistaina. Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina Trumpin asettamat laajat tuontitullit. Oikeuden mukaan Trump ylitti valtaoikeutensa määrätessään laajoja, globaaleja tuontitulleja. Tämän jälkeen Trump kertoi, että Yhdysvallat ottaa käyttöön uuden 10 prosentin tuontitullin, joka perustuu eri säädökseen kuin oikeuden kumoamat tullit. Säädös antaa presidentille oikeuden määrät tuontitulleja pisimmillään 150 päiväksi, jota voidaan venyttää vain kongressin luvalla. Presidentin päätöksessä sanotaan kuitenkin, että tavoitteena on pitää tulli voimassa 24. heinäkuuta asti.

Lue myös: Trumpille musertava tullitappio oikeudessa

Osa tuotteista tullien ulkopuolella

Valkoisen talon mukaan tulli koskee myös niitä Yhdysvaltain kauppakumppaneita, jotka ovat tehneet tullisopimuksia Trumpin hallinnon kanssa. Väliaikaista 10 prosentin tullia ei kuitenkaan sovelleta kaikkiin maahantuotaviin tuotteisiin, kuten kriittisiin mineraaleihin, lääkkeisiin ja matkustaja-ajoneuvoihin.

Korkeimman oikeuden päätös ei kuitenkaan kumoa niitä Trumpin asettamia tulleja, jotka koskevat tiettyä alaa tai tavaratyyppiä, kuten terästä, alumiinia tai autoja. Sen sijaan laittomiksi todettiin kokonaisia maita koskeneet yleisluontoiset tullit.

Myös alempi oikeusaste oli päättänyt toukokuussa Trumpin ylittäneen valtaoikeutensa, mutta päätöksen astumista voimaan oli lykätty.

Suomen Yrittäjien Pentikäinen: Epävarmuus jatkuu

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi tuoreita Yhdysvaltojen tulleja viestipalvelu X:ssä.

Pentikäinen toteaa, että huonoa on se, että Trump ei kaihda keinoja löytääkseen uuusai välineitä toteuttaakseen omaa tullipolitiikkaansa.

– Yritysten kannalta tämä merkitsee, että epävarmuus jatkuu, Pentikäinen kirjoittaa.

Pentikäisen mukaan yritysten pitää katsoa muualla maailmaan Yhdysvaltojen ollessa poliittisesti ja oikeudellisti epävakaa.

EU:n tulisi myös edistää Pentikäisen mukaan vapaakauppasopimuksia ja toimia sisämarkkinoiden vahvistamiseksi.

Varapresidentti Vance: Tullipäätös "laittomuus"

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance tuomitsee korkeimman oikeuden päätöksen liittyen Trumpin tuontitulleihin. Vance kutsuu viestipalvelu X:ssä päätöstä "laittomuudeksi".

– Tämä on laittomuutta tuomioistuimelta, yksinkertaisesti. Ja sen ainoa vaikutus on, että presidentin on vaikeampi suojella yhdysvaltalaista teollisuutta, Vance kirjoittaa.

Varapresidentin mukaan Trumpilla on laaja valikoima muita keinoja asettaa tuontitulleja ja Trump aikoo käyttää niitä.

Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden tullipäätös on otettu vastaan laajalti puoluekannan mukaisesti. Demokraatit ovat suhtautuneet ratkaisuun myönteisesti, mutta samalla myös monet republikaanit ovat olleet päätöksen puolella.

Muun muassa republikaanisenaattori Susan Collins kommentoi Guardianin mukaan, että oikeuden päätös vahvistaa, että vain kongressilla on perustuslaillinen valta asettaa tulleja.

Myös Meksiko selvittää vaikutuksia

Maailmalla tuontitullien kumoaminen otettiin vastaan varovaisen myönteisesti. Esimerkiksi Saksa ja Britannia sanoivat tekevänsä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa uudessa tilanteessa. EU sanoi arvioivansa tarkkaan korkeimman oikeuden päätöstä ja sen vaikutuksia.

Kanadan mukaan oikeuden päätös osoittaa, että Trumpin tullit olivat vailla oikeudellista perustaa. Samaan aikaan maa huomautti, että monet kanadalaisille eniten harmia aiheuttaneista Trumpin toimista ovat yhä voimassa.

Meksikon hallitus kertoi, että se selvittää Trumpin ilmoittaman uuden 10 prosentin tuontitullin mahdollisia vaikutuksia. Kauppaministeri Marcelo Ebrard sanoi, että maa odottaa ensin Yhdysvaltojen seuraavia toimia.

Yhdysvalloissa markkinat suhtautuivat tilanteeseen myönteisesti, kun Wall Streetillä pörssikurssit sulkeutuivat perjantaina plussalla. Pörssit olivat ensin auenneet laskussa, kun aiemmin perjantaina kerrottiin Yhdysvaltojen talouden kasvaneen loppuvuodesta odotettua hitaammin.

Kello 9.34 Juttuun lisätty Mikael Pentikäisen kommentit X-viestipalvelusta.

Katariina Taleva MTV Uutiset Katariina Taleva työskentelee MTV Uutisissa rikos- ja uutistoimittajana. Talevaa kiinnostaa kotimaan ilmiöt laaja-alaisesti. Talevaan voit olla yhteydessä sähköpostitse juttuvinkkeihin liittyen.