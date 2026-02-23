EU selvittää, mitä seurauksia Yhdysvaltojen tullipoukkoilulla on.
EU aikoo lykätä unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen hyväksymistä, koska Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina useita presidentti Donald Trumpin asettamia tulleja.
Euroopan parlamentissa eri poliittiset ryhmät ilmaisivat tukensa jäädyttämiselle, kunnes tiedetään, mitä tullipäätös tarkoittaa EU:n näkökulmasta.
Euroopan parlamentin neuvottelijat kokoontuvat tänään sopimaan jäädyttämisestä virallisesti.
Trump on ilmoittanut uudesta maailmanlaajuisesta tuontitullista, joka pohjaa eri säädökseen kuin tuomioistuimen perumat tullit.