Merzin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Maga-liikkeen kullttuurisodat ovat avanneet kuilun Yhdysvaltain ja Euroopan välille. Merzin mukaan Euroopassa sananvapauden raja tulee vastaan, jos puheet loukkaavat ihmisarvoa.

Merzin mukaan Yhdysvallat ja Eurooppa kuitenkin tarvitsevat toisiaan, minkä vuoksi osapuolten on korjattava keskinäinen luottamuksensa. Eurooppalaiset ovat valmiita tekemään tässä oman osansa, Merz vakuutti.

Nato-joukkoja komentaneet kenraalit puolustavat sotilasliittoa

Kenraalit ja entiset lähettiläät korostavat, että Natossa ei ole kyse hyväntekeväisyydestä tai yksisuuntaisista turvatakuista, vaan Nato on sallinut Yhdysvaltojen ulottaa voimaansa maailmalle tavalla, joka olisi Yhdysvalloille muuten mahdotonta tai kohtuuttoman kallista.