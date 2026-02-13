Saksan liittokansleri Friedrich Merz kertoo käyvänsä neuvotteluja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa yhteisen eurooppalaisen ydinpelotteen luomisesta.
Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.
– Emme tee tätä hylkäämällä Natoa. Teemme sen rakentamalla vahvan, itsenäisen eurooppalaisen pilarin liittokunnan sisälle, Merz sanoi Münchenin turvallisuuskonferenssin avajaispuheessa.
Merz: Maga-liikkeen kulttuurisota avannut kuilun USA:n ja Euroopan välille
Merzin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Maga-liikkeen kullttuurisodat ovat avanneet kuilun Yhdysvaltain ja Euroopan välille. Merzin mukaan Euroopassa sananvapauden raja tulee vastaan, jos puheet loukkaavat ihmisarvoa.
Lisäksi Euroopassa ei uskota tulleihin vaan vapaakauppaan, Merz lisäsi.