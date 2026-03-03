Raakaöljyn hinta on singahtanut ylimmilleen sitten toissa heinäkuun.
Viitelaatu Brentin hinta ylitti tänään tiistaina 85 dollaria barrelilta. Nousua kertyi yli kahdeksan prosenttia. Samalla Pohjois-Amerikan viitelaatu West Texas Intermediate kallistui seitsemän prosenttia reiluun 76 dollariin.
Hintaa nostaa Iranin sota, jonka takia Hormuzinsalmen kautta kulkevat öljykuljetukset ovat pysähtyneet käytännössä kokonaan. Iranin vallankumouskaarti on uhannut polttaa kaikki laivat, jotka kulkevat salmen läpi.
Jos Hormuzinsalmen liikenne häiriintyy pitkäksi aikaa, öljy saattaa kallistua vielä tuntuvasti. Markkinoilla on ennakoitu jopa yli sadan dollarin barrelihintoja.
Toistaiseksi öljyn hinta ei ole ryöstäytynyt täysin, koska monet ennakoivat häiriön jäävän väliaikaiseksi.
Kiina ja Intia huolissaan
Kiina vetosi tiistaina kaikkiin konfliktin osapuoliin, jotta Hormuzinsalmen liikenne saisi jatkua turvallisesti. Suuri osa Kiinan käyttämästä öljystä ja kaasusta kulkee salmen kautta.