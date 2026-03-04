Useita suomalaisia on päässyt lähtemään Lähi-idästä kuluneen vuorokauden aikana. Osa on kuitenkin vielä jumissa Dubaissa ilman tietoja paluulennostaan.

MTV Uutisiin otti yhteyttä matkailija, joka sai tänään keskiviikkona viestiä ulkoministeriöstä. Viestissä kerrotaan mahdollisuudesta päästä kotiin viikonloppuna, mutta aivan mutkaton järjestely ei ole.

Viestissä kerrotaan varasuunnittelusta, jota järjestellään lentoyhtiöiden omien järjestelyiden rinnalla. Yksi tällainen vaihtoehto voisi olla ulkoministeriön järjestämä kotiutuslento.

– Ulkoministeriön järjestämä kotiutuslento tarkoittaisi käytännössä kaupallisen charter-lentoyhtiön käyttöä. On hyvä ymmärtää, että mm. vakuutushintojen nousun vuoksi tällaisen lennon kustannukset ovat korkeat. Tämänhetkisen tiedon mukaan hinnaksi tulisi noin 2400 e / matkustaja, MTV Uutisten saamassa viestissä sanotaan.

Lisäksi matkustajan kannettavaksi tulevat mahdolliset maakuljetusten kustannukset, joista ulkoministeriön mukaan matkustajat vastaavat aina itse.

– Kotiutuksen aikataulu olisi aikaisintaan tulevana viikonloppuna. On mahdollista, että kotiutuslento lähtisi naapurimaasta, viestissä sanotaan.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi STT:n mukaan, että ulkoministeriö järjestää Arabiemiraateissa oleville suomalaisille tilauslennon Omanista Helsinkiin viikonloppuna. Halukkaat voivat ostaa paikan lennolta, hinta noin 2 300 euroa.

Ulkoministeriöltä vahvistus

Ulkoministeriö kertoi keskiviikkona iltapäivällä tiedotteessaan valmistelevansa kotiutuslentoa Arabiemiraateissa oleskeleville Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville, jotka tarvitsevat apua alueelta poistumiseen.

Charterlento lennetään Muscatista, Omanista, Helsinkiin viikonloppuna.

Halukkaat suomalaiset voivat ostaa paikan tältä omakustanteiselta lennolta. Asiasta on lähetetty alustava kartoitus Arabiemiraatteihin matkustusilmoituksen tehneille.

Lennon hinta on noin 2 300 euroa per matkustaja. Hintaan vaikuttaa tiedotteen mukaan erityisesti vakuutushintojen nousu. Lisäksi voi tulla muita kustannuksia Omaniin pääsemiseksi.

Lisätietoja lipun hankinnasta ja siirtymisestä Muscatin kentälle tiedotetaan myöhemmin ulkoministeriön kanavilla sekä suoraan matkustusilmoituksen Arabiemiraatteihin tehneille.

Vaihtoehtoja tarjolla

Vaihtoehtoja on toki edelleen tarjolla. Konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että kaupalliset lennot lisääntyvät alueella vähitellen.

Tannerin mukaan Arabiemiraattien Dubaista on määrä lähteä tänään reilut 70 lentoa, joista 11 suuntautuu Eurooppaan. Abu Dhabista taas on suunniteltu lähtevän tänään 14 lentoa, Tanner kirjoittaa.

Tannerin mukaan maarajat Omaniin ja Saudi-Arabiaan ovat auki.

Tämä Finnairin tilanteesta tiedetään

Monella suomalaisella on lennot lentoyhtiö Finnairin kautta. Finnair on aiemmin kertonut keskeyttäneensä Dubain ja Dohan lentonsa maaliskuun lopulle asti. Tilanne on erittäin vaikea, sillä alueelle ei voi tällä hetkellä turvallisesti lentää.

Finnair kartoittaa mahdollisuuksia saada asiakkaitaan kotiin Dubaista ja Dohasta, mutta alueen ilmatilassa ei ole turvallista lentää, lentoyhtiö kertoo tänään lähettämässään tiedotteessa.

– Me emme tee kompromisseja lentoturvallisuudessa. Esimerkiksi eilen Dubaihin pyrkiviä Lähi-idän lentoyhtiöiden lentoja käännytettiin pois ohjushyökkäyksen vuoksi, sanoo Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt.

– Ymmärrämme hyvin, että tilanne on todella raskas kohteessa oleville asiakkaillemme ja heidän läheisilleen, ja työskentelemme koko ajan löytääksemme turvallisen ratkaisun asiakkaidemme saamiseksi pois alueelta.

Lentoyhtiön velvollisuus on uudelleenreitittää asiakkaat siitä kohteesta, johon lento on varattu, mutta koska kaikki lentoyhtiöt ovat peruneet lentoja, on vaihtoehtoja hyvin rajallisesti tarjolla, ja ne ovat vasta useiden päivien päästä.

Lentoja myös perutaan koko ajan lisää.

Jotkin lentoyhtiöt lentävät edelleen Omanin Muscatiin, jonne on mahdollista siirtyä Dubaista maateitse.

– EASA ohjeistaa edelleen välttämään Muscatin ilmatilaa, mutta jos tilanne kehittyy positiiviseen suuntaan, tämä on yksi vaihtoehto, jota selvitämme, kertoo Schildt.

2:04 Paluureittejä on tarjolla rajallisesti – tämä on tilanne

Ulkoministeriö lisää läsnäoloa

Ulkoministeriö kehottaa kaikkia matkailijoita tekemään matkustusilmoituksen.

–Jos paluupäivä muuttuu, on hyvä tehdä uusi matkustusilmoitus tai muokata vanhaa ilmoitusta, ulkoministeriön tiedotteessa ohjeistetaan.

Ulkoministeriö on lähettänyt Persianlahdelle konsulikomennuskunnan tukemaan suomalaisten neuvontaa ja avustamista paikan päällä, ensi vaiheessa Arabiemiraateissa.

Tavoitteena on vahvistaa läsnäoloa alueella ja varmistaa, että suomalaiset saavat tarvitsemansa ohjeistuksen ja tuen mahdollisimman nopeasti.

Juttua täydennetty ulkoministeriön tiedoilla 4.3.2026 kello 16.22.