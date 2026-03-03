Lentoyhtiö Finnair kertoo keskustelevansa ulkoministeriön kanssa Lähi-idässä olevien suomalaisten evakuoinnista.

Finnairin viestinnästä kerrotaan STT:lle, että eri mahdollisuuksista tuoda suomalaisia kotiin Lähi-idästä erityisjärjestelyin on käyty keskusteluja.

Konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo STT:lle, että ulkoministeriössä kartoitetaan tällä hetkellä mahdollisia evakuointikeinoja. Hänen mukaansa voisi olla mahdollista, että suomalaisia evakuoitaisiin muiden valtioiden järjestämillä evakuointilennoilla.

– Jonkin verran on lentotoimintaa Persianlahden maista tänäänkin, Tanner sanoi.

– Aika harvalla maalla on valtiollisia kuljetuksia, hän lisäsi.

Tannerin mukaan periaatteessa suomalaisten evakuointi onnistuisi myös maitse Arabiemiraateista Omanin kautta ja Qatarista Saudi-Arabian kautta.

– Suositus on se, että vielä jonkin aikaan kannattaa odottaa tilanteen kehittymistä etenkin, kun kaupallista lentotoimintaa näyttää syntyvän Arabiemiraateissa, Tanner kuitenkin sanoi.

Lentoyhtiö Finnair kertoo peruneensa lennot myös Qatarin Dohaan maaliskuun lopulle asti. Aiemmin yhtiö oli kertonut keskeyttäneensä Dohan lennot ensi tiistaihin asti.



Eilen Finnair kertoi peruvansa lennot Arabiemiraattien Dubaihin niin ikään maaliskuun lopulle saakka.



Finnair sanoo olevansa suoraa yhteydessä asiakkaisiin, joita peruutukset koskevat. Finnair kertoo, että saatavilla olevien lentojen puutteen vuoksi alueelle matkaavien asiakkaiden uudelleenreititys ei välttämättä onnistu.

Israel ja Yhdysvallat aloittivat laajat iskut Iraniin lauantaina. Iran jatkoi maanantaina lennokki- ja ohjusiskujaan useisiin Persianlahden maihin, joilla on läheiset suhteet Yhdysvaltoihin.

Ilmaiskujen vaikutusalueella on ministeriön tietojen mukaan noin 3 000 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista.

Erityisesti suomalaisia on Arabiemiraateissa ja Qatarissa. Israelissa matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on 250 ja Iranissa noin 70 .

Suomalaisen asuinalueelle Abu Dhabiin tippui ohjusjätettä

Arabiemiraattien pääkaupunkiin Abu Dhabiin tippui viime yönä ohjusjätettä usealle asuinalueelle, joilla asuu noin kymmenen suomalaista, kertoi ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön päällikkö Hanna Lepistö MTV Uutisille.

Lepistön tietojen mukaan suomalaisia ei ole loukkaantunut ja he ovat pysytelleet hotelleissaan ja majoituspaikoissaan.

Lepistön mukaan etenkin Arabiemiraateissa olevilta suomalasilta on tullut lukuisia yhteydenottoja ulkoministeriöön. Kaikkiaan niitä on tullut satoja.

– Tietysti on ymmärrettävä, että tässä tilanteessa ihmiset ovat kuormittuneita. Tilanne on jatkunut nyt useamman päivän ajan, Lepistö kommentoi.

Lepistö kertoo, että ulkoministeriä tiedottaa mahdollisista muutoksista turvallisuustilanteessa säännöllisesti matkustusilmoituksen tehneillä suomalaisille.

– Kehotamme kaikkia käymään tekemässä matkustusilmoituksen, niin saa sitä kautta meiltä tietoa. Ensisijaisesti pitää noudattaa paikallisviranomaisten ohjeistusta muuttuvassa tilanteessa.

Ulkoministeriö ei valmistele evakuointilentoja

Ulkoministeriö ei Lepistön mukaan tällä hetkellä varsinaisesti itse valmistele evakuointilentoja suomalaisille. Matkalaisia kehotetaan olemaan yhteydessä suoraan lentoyhtiöihin ja matkajärjestäjiin.

– Mikäli tarvitsee lisätietoa ja haluaa omatoimisesti poistua alueelta, Abu Dhabin ja Dohan edustustojemme verkkosivuilla on päivitettyä tietoa poistumisreiteistä ja kuljetusyrityksistä.

Myös Lepistön mukaan alueelta pääsee kaupallisilla lentoyhtiöillä esimerkiksi Omanin kautta.

–Olemme kuulleet, että tänään Etihad Airways ja Emirates ovat lentäneet myös Dubaista ja Abu Dhabista.

Juttua täydennetty 3.3.2026 kello 14.28.

