Yhdysvallat julkaisi videon, jossa väitetysti tuhoutuu Iranin sotalaivakalustoa.
Yhdysvallat väittää tuhoneensa yhteensä 11 iranilaista sota-alusta Omaninlahdella.
– Tänään heillä on NOLLA, toteaa Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom viestipalvelu X:ssä.
Centcomin mukaan Yhdysvallat lupaa jatkaa "merenkulun vapauden puolustamista", ja lopettaa Iranin häirinnän kansainvälisen meriliikenteeseen.
– Ne ajat ovat ohi, Centcom toteaa.
Julkaisun yhteydessä se jakoi videon, jossa näkyy räjähdys horisontissa. Videon todenperäisyyttä ei ole pystytty vahvistamaan. Iran ei ole myöskään vahvistanut kärsineensä tappioita merellä.
Yhdysvallat käynnisti lauantaina Irania vastaan Eeppinen raivo -nimisen (Epic Fury) operaation, jonka tavoitteena on ollut maan hallinnon kaataminen.
Amerikkalaiset ovat iskeneet yhdessä Israelin kanssa useisiin sotilaskohteisiin ympäri Irania. Iskujen seurauksena Iranin uskonnollinen johtaja Ali Khamenei sai surmansa. Iskussa kuoli myös lähes 50 muuta Iranin hallinnon edustajaa.