Maistuisiko valkoviini? Viinilehti on jälleen kruunannut vuoden kolme parasta.
Viinilehden vuoden valkoviini 2026 ja muut mitalistit on valittu.
Kilpailuun osallistui tällä kertaa yli 200 valkoviiniä eri puolilta maailmaa, Tällä kertaa mukana oli erityisesti rieslingejä, mikä heijastaa kuluttajien makumieltymyksiä.
Tuomaristoon kuuluneet viiniasiantuntijat Juha Berglund, Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo arvioivat viinit sokkona useassa vaiheessa. Loppukilpailuun valittiin 50 viiniä.
Tuomaristo arvioi sokkona runsaat 200 Alkon vakio- ja tilausvalikoiman valkoviiniä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullokoko oli rajattu 0,75 litraan ja pullohinnan yläraja 33 euroon
Riesling vei voiton
Viinilehden vuoden valkoviinit 2026.Viinilehti
Tämä vuoden voittajaksi nousi tuomariston kuvailun mukaan vivahteikas ja hersyvän herkullinen puolikuiva Moselin riesling. Se maksaa Alkossa 19,96 euroa.
– Upean herkkä, moniulotteisen viehkeä ja erittäin puhdaspiirteinen Richter Estate Riesling 2024 osoittaa, miten tasapainoisen elegantti riesling voi hennosta makeudestaan huolimatta olla, tuomaristo kuvailee tiedotteessa.
Hopealle yltänyt Rongopai Sauvignon Blanc 2025 tulee Uuden-Seelannin Marlborough'sta. Sitä tuomaristo kuvailee muun muassa napakaksi, särmikkääksi ja hersyvän hedelmäiseksi.
Pronssisijan nappasi Loimer Löyly Grüner Veltliner 2024 Itävallan Kamptalista. Sitä kuvaillaan mausteisen luonteikkaaksi ja hennon pippuriseksi.
– Finaalipöytään valitut viinit olivat kaikki mitä herkullisimpia. Voittajavalinta osoittautui kuitenkin tällä kertaa varsin yksimieliseksi ja helpoksi, mikä hämmensi hieman tuomaristoakin.
