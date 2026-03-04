Yhdysvallat upotti Iranin sotalaivan lähellä Sri Lankaa.
Iranin laivaston IRIS Dena -fregatti on uponnut Sri Lankan aluevesien tuntumassa. Kolme yhdysvaltalaislähdettä kertoi Reutersille, että iskun takana on Yhdysvaltain merivoimien sukellusvene.
Puolustusministeri Pete Hegseth vahvisti uutisen myöhemmin keskiviikkona.
Sri Lankan viranomaislähteet kertovat, että noin 90 ruumista on löydetty sen jälkeen, kun USA:n sukellusvene upotti iranilaisen sota-aluksen. Viranomaislähteiden mukaan noin 60 on yhä kateissa.
Aiemmin Sri Lankan viranomaiset kertoivat pelastaneensa 32 laivalla ollutta ihmistä. Pelastetut ovat vakavasti loukkaantuneita ja toimitettu sairaalahoitoon Sri Lankan eteläosiin.
Laivassa oli 180 hengen miehistö. Ennen aluksen uppoamista aluksella oli tapahtunut räjähdys ja laivan miehistö oli ehtinyt lähettää hätäkutsun.
IRIS Dena -fregatti upposi noin 40 kilometrin päässä Sri Lankan etelärannikosta.
Sri Lankan laivasto ja ilmavoimat eivät kumpikaan julkaisseet kuvamateriaalia pelastusoperaatiosta, koska kyseessä oli ulkomainen sota-alus.
Uutista päivitetty kello 15.02 Reutersin tiedoilla Yhdysvaltain osuudesta laivan uppoamiseen. Päivitetty uhriluvuilla kello 15.39.