Asian ytimessä -ohjelmassa keskustellaan tänään siitä, millaisia vaikutuksia Lähi-idän konfliktilla voi olla Suomen ja Euroopan turvallisuuteen.

Yhdysvaltojen ja Israelin sotatoimet Iranissa ja Iranin vastaiskut ympäri Lähi-itää ovat heikentäneet globaalia turvallisuustilannetta entisestään.

Lähi-idän ruutitynnyri uhkaakin nyt räjähtää tavalla, jolla pelätään olevan vaikutuksia aina Euroopassa ja Suomessa asti.

Iranin heikentyneet suhteet länsimaihin ovat jo ennen käsillä olevaa konfliktia näkyneet vihamielisenä toimintana Euroopassa. Lähi-idän tilanne muuttuu nyt nopealla tahdilla ja terrorismiin joudutaan varautumaan myös Euroopassa.

Millaisia huolia turvallisuudesta sota herättää Suomessa ja Euroopassa? Minkälaiset toimijat Iraniin liittyvään terrorismin uhkaan yhdistyvät?

Muun muassa tähän kysymykseen etsitään vastausta tämän illan MTV Katsomon Asian ytimessä ohjelmassa kello 19.30.

Vieraaksi saapuu Suojelupoliisin tutkija Juha Saarinen.

Jakson voit katsoa MTV Katsomossa kello 19.30 alkaen tai jälkikäteen täältä.