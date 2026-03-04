Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten ilmapuolustus kestää pitkänkin konfliktin, puolustusministeri sanoo.

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth sanoo, että Yhdysvallat on voitolla sodassa Irania vastaan.

Puolustusministerin mukaan Yhdysvallat voi jatkaa taistelua niin pitkään kuin on tarpeen.

Hegseth sanoo lisäksi, että Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten ilmapuolustus kestää pitkänkin konfliktin.

– Pystymme ylläpitämään tätä taistelua helposti niin kauan kuin meidän täytyy, Hegseth sanoi pitämässään tiedotustilaisuudessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Puolustusministeri kuvaa Iran-operaatiota historialliseksi.

– Olemme vasta neljännessä päivässä, ja tulokset ovat olleet uskomattomia. Historiallisia. Vain Amerikan Yhdysvallat voisi johtaa tätä, vain me.

– Amerikka voittaa. Päättäväisesti, murskaavasti ja ilman armoa.

"Lisää joukkoja saapuu"

Israelin puolustusvoimat saa Hegsethiltä ylistystä "musertavasta suorituskyvystään".

– Tämä yhdistelmä merkitsee pelkkää tuhoa radikaaleille islamistisille vihollisillemme Iranissa. He ovat mennyttä, ja he tietävät sen. Tai ainakin he tulevat pian tietämään.

Hegseth muistutti, että iskuja on tehty vasta muutama päivä.

– Mittarit muuttuvat, pöly laskeutuu ja lisää joukkoja saapuu. Tämä on vasta alkuvaihe, ja kuten presidentti Trump on sanonut, käytämme kaiken tarvitsemamme ajan varmistaaksemme, että onnistumme.

Juttua päivitetty kello 16.27.

Lue myös: