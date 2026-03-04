Suomen Inka Hämäläinen ylsi keskiviikkona toiseksi ampumahiihdon nuorten MM-kisoissa Saksan Arberissa.
Inka Hämäläinen, 20, oli hopealla alle 21-vuotiaiden naisten 7,5 kilometrin pikakilpailussa. Hänelle tuli yksi ohilaukaus.
Yhden sakon ampunut Latvian Estere Volfa voitti kilpailun ylivoimaisesti, sillä hänen eronsa Hämäläiseen oli 53,9 sekuntia. Saksan Sydney Wüstling oli kolmas.
Hämäläiselle mitali oli toinen meneillään olevissa MM-kisoissa. Hän ylsi normaalimatkalla kolmanneksi. Suomelle mitali oli kisojen kolmas, sillä alle 19-vuotiaiden sekaviestissä irtosi pronssi.
Keskiviikon pikamatkalla Saga Hurskainen oli 21:s, Ilona Rantakomi 73:s ja Melia Palsinajärvi 75:s.
Alle 19-vuotiaiden naisten kuuden kilometrin pikamatkalla Slovakian Michaela Strakova oli ykkönen. Suomalaisista Hanni Koski oli kymmenes, Stella Öhberg 45:s, Venla Mennala 49:s ja Elli Pyykönen 80:s.