Vuoden 1976 Miss Suomi Suvi Kellokumpu (o.s. Lukkarinen) on kuollut 72-vuotiaana, kertoo Keskisuomalainen.
Suvi Kellokummun tytär kertoi lehdelle, että hänen äitinsä kuoli 27. tammikuuta sairastettuaan lyhyen aikaa.
Kellokumpu valittiin Miss Suomeksi 50 vuotta sitten. Hän työskenteli nuorena mallina ja toimi myöhemmin yrittäjänä. Suvi Kellokumpi, silloinen Lukkarinen valittiin toiseksi perintöprinsessaksi Miss Skandinavia -kilpailussa
Miss Suomi -kisassa Kellokummun ensimmäiseksi perintöprinsessaksi valittiin Riitta Väisänen, joka valittiin myöhemmin Miss Euroopaksi ja juonsi vuosikausia suosittua Kymppitonni-ohjelmaa.
Kellokumpua Miss Suomena edelsi Anne Pohtamo, joka voitti myös Miss Universum -tittelin. Vuoden 1977 Miss Suomi oli Armi Aavikko, joka teki pitkän laulajauran Dannyn eli Ilkka Lipsasen kanssa.