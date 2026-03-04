Lumilautailija Benjamin Karl oli vuonna 2021 osallisena auto-onnettomuudessa, joka vei 70-vuotiaan miehen hengen. Historiallinen olympiavoittaja lataa nyt "vihaajiaan" vastaan.

Itävaltalaisen lumilautailija Benjamin Karlin ajama auto lähti kesäkuussa 2021 vesiliirtoon. Ajoneuvo päätyi vastaantulevien kaistalle.

70-vuotias mies kuoli. Hänen 69-vuotias vaimonsa loukkaantui vakavasti.

– Se oli yksinkertaisesti kohtalokas päivä, Karl sanoi Itävallan Sky Sportsille Aftonbladetin mukaan.

Hän sai kolmen kuukauden ehdollisen vankeustuomion kuolemantuottamuksesta.

– En pidä itseäni murhaajana.

"Oli mahdotonta hallita"

Karlin on raportoitu ajaneen arviolta 100–110 kilometrin tuntinopeudella tieosuudella, jossa nopeusrajoitus oli 80 km/h.

– Ajoin lumivyöryesteeseen. Sitä ennen tie oli märkä, eikä vesiliirrosta tai muusta ollut merkkejä. Esteen jälkeen tiellä oli 10 senttiä rakeita. Tätä ei voinut nähdä heijastuksen vuoksi esteeltä pois ajaessa. Minun oli mahdotonta hallita autoani.