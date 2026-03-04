HS uutisoi, että vuonna 2020 vuoden kilpailukiellon saanut luisteluvalmentaja on jatkanut epäasiallista käytöstään.

Suomen urheilun eettinen keskus Suek vahvistaa, että se on ottanut vastaan muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttistä koskevan ilmoituksen, joka liittyy epäiltyyn eettiseen rikkomukseen. Asia on esiselvityksessä.

Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona, että kuusi vuotta sitten vuoden toimitsijakieltoon tuomittu Penttinen on jatkanut epäasiallista käyttäytymistä alaikäisiä luistelijoita kohtaan. HS kertoi, että yhden luistelijan vanhempi on tehnyt Suekiin ilmoituksen Penttisen toiminnasta.

Esiselvityksessä ratkeaa, eteneekö asia Suekissa tutkintaan. Vain pieni osuus ilmoituksista johtaa tutkintaan. Viime vuonna Suekiin tehtiin ennätykselliset 260 eettisiin rikkomuksiin kohdistuvaa ilmoitusta, joista kuusi johti tutkintaan.

Jos Suek ei ota asiaa tutkintaan, pallo siirtyy Taitoluisteluliitolle. Kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna Taitoluisteluliiton eettinen säännöstö on muuttunut. Uusittu säännöstö on hyväksytty joulukuussa 2025, ja siinä eettiset rikkomukset on määritelty erittäin laveasti.

– Siitä tulee helposti valtava tutkinta, joka maksaa helposti satojatuhansia euroja, urheilujuridiikan asiantuntija ja varatuomari Olli Rauste ennakoi STT:lle tilannetta, jossa asia siirtyisi Suekilta Taitoluisteluliitolle.

Edellinen kohu päättyi sovintosopimukseen

Penttinen toimii päävalmentajana taitoluisteluseura Helsingfors Skridskoklubbissa (HSK). Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta tuomitsi hänet vuonna 2020 vuoden kilpailukieltoon, ja Helsinki peri seuralta yli 57 000 euron tuet takaisin.

HS perustaa tuoreen uutisensa omaan selvitykseensä, johon on haastateltu neljää urheilijaa sekä neljän eri perheen vanhempaa, joiden lapsia on ollut HSK:n toiminnassa 2020-luvulla. Penttisen kerrotaan huutaneen, kiroilleen ja käyttäneen luistelijoista loukkaavia ilmaisuja.

Taitoluisteluliiton toiminnanjohtaja Salla Mäkelä kertoi, että liittoon on 2020-luvulla tullut joitakin nimettömiä yhteydenottoja Penttisestä. Nimettömyyden takia niiden selvittäminen ei ollut edennyt.

Kuusi vuotta sitten Penttisen tapaus johti monisyiseen ja kalliiseen riitelyyn. Penttinen valitti kilpailukiellostaan Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Taitoluisteluliitto puolestaan uhkasi erottaa HSK:n, joka oli kilpailukiellosta huolimatta palauttanut Penttisen työvelvoitteen seitsemän viikon jälkeen.

HSK jakautui, sillä yksinluistelijat siirtyivät toiseen seuraan ja seuran hallitus erosi. Helmikuussa 2020 HSK:n uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikael Nyberg. Hän ei keskiviikkona iltapäivällä vastannut STT:n yhteydenottoon.

Riita päättyi toukokuussa 2020 Taitoluisteluliiton ja HSK:n allekirjoittamaan sovintosopimukseen.

"En ole täydellinen"

HS:n mukaan 13–19-vuotiaiden sarjassa luistelevan Team Mystiquen luistelijoiden vanhemmille ilmoitettiin 19. helmikuuta, että Penttinen siirretään pois joukkueen valmennuksesta. Seura kertoi vanhemmille, että syynä oli valmisteilla oleva HS:n uutinen.

Penttisen käytös jakaa luistelijoita ja vanhempia, sillä osa tukee päävalmentajaa. HS kertoo saaneensa 15 vanhemman allekirjoittaman viestin, jonka mukaan heidän kokemuksensa valmennuksesta on päinvastainen kuin "esitetyt väitteet epäasiallisesta käytöksestä valmentajan taholta".

Penttinen kommentoi HS:lle, ettei tunnista jutun väitteitä luistelijoiden epäasiallisesta kohtelusta.

– En ole täydellinen, ja olen varmasti tehnyt virheitä. Jos minusta esitetään väitteitä, pidän hyvänä, että niitä myös selvitetään, Penttinen sanoi HS:lle.