Yhdysvallat ja Israel ovat jatkaneet lauantaina alkaneita iskujaan Iraniin, ja Iran on tehnyt kostoiskuja useisiin Lähi-Idän maihin.
MTV:n Seitsemän uutisissa esiteltiin tarkemmin, minne kaikkialle Lähi-idän alueella ja sen lähiseuduilla on isketty. Pääpaino on ollut Iranin pääkaupungissa Teheranissa, jossa muun muassa Iranin ylimmän johtajan Ali Khamenein palatsi tuhoutui täysin viikonloppuna. Iran vahvisti Khamenein kuoleman sunnuntain vastaisena yönä.
Tänään Israel on jatkanut laajoja iskujaan Teheraniin ja on iskenyt siis myös Libanoniin, Hizbollah-äärijärjestöä vastaan. Hizbollah on puolestaan iskenyt Israeliin, samoin Iran. Kohteina ovat olleet muun muassa Tel Aviv, Haifa sekä Jerusalem, jonka länsipuolella ainakin yhdeksän ihmistä sai surmansa.
Iran on iskenyt myös Yhdysvaltain tukikohtiin Persianlahden alueella. Paikan päällä olevien toimittajien mukaan räjähdyksiä on kuultu ainakin Abu Dhabissa, Dubaissa, Dohassa, Manamassa ja Kuwaitissa, jossa neljä Yhdysvaltain sotilasta on saanut surmansa iskuissa. Silminnäkijöiden mukaan Yhdysvaltojen Kuwaitin-suurlähetystö sai myös osuman.
Kyproksella iranilaisdrooni putosi brittien tukikohtaan. Se ei kuitenkaan ollut suunnattu EU-maa Kyprosta vastaan.
Mitä tämän hetken sotilaallisesta toiminnasta Iranissa ja lähialueilla tiedetään? Miten Yhdysvallat ja Israel jatkavat operaatiota? Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja Christian Perheentupa avasi tilannetta lähetyksessä.
Perheentupa halusi myös rauhoitella Lähi-idän alueella asuvia noin 3000 suomalaista. Varovaisuutta on syytä noudattaa, mutta yksittäisen henkilön kohdalle osuva isku on hyvin epätodennäköinen, Perheentupa korostaa.