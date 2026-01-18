Yhdysvaltojen presidentti Trump uhkaa Suomea tulleilla.
Venäjän kärkineuvottelijaksi Ukraina-asioissa noussut Kirill Dmitriev on irvaillut Suomen presidentille Alexander Stubbille.
– Golf ei sitten auttanut? Ehkä sinun tulee keskittyä tekemään Suomesta menestyvä olemalla hyvä naapuri Venäjälle, Dmitriev kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
Dmitrievin vastasi Stubbin kirjoitukseen, jossa presidentti kommentoi Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Suomelle ja seitsemälle muulle valtiolle osoittamaa tulliuhkausta.
Kommentilla "vahingoniloinen Venäjä paljastaa samalla omat korttinsa ja aikeensa", kirjoittaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen viestipalvelu X:ssä.
– (Tarkoitus on) rikkoa Yhdysvaltojen ja Euroopan suhde sekä Suomen houkuttelu takaisin "erityissuhteeseen”, Vanhanen kirjoittaa.