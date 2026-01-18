Elorannan mukaan Suomen hyviä suhteita Yhdysvaltoihin ei pidä aliarvioida.
Hän pitää esimerkiksi jäänmurtajakauppoja "isona onnistumisena". Ulkopoliittisesti Trumpin hallinnon kanssa toimimisesta on kuitenkin vielä oppimista, Eloranta sanoo.
– Diplomatialla pää ei juuri käänny, Eloranta sanoo.
Presidentti Stubbin mukaan Suomen lähtökohta on, että "liittolaisten kesken asiat ratkaistaan keskustelemalla ja yhteisillä pelisäännöillä, ei luomalla painetta".
Professori Eloranta uskoo, että Suomi ottaa nyt aiempaa "selvästi kriittisemmän" kannan Yhdysvaltoihin, sen kauppapolitiikkaan ja yleiseen säännöistä piittaamattomuuteen.
Vielä Yhdysvaltojen Venezuela-iskut Eurooppa jätti pääsääntöisesti tuomitsematta, vaikka Suomikin muiden mukana muistutti kansainvälisen oikeuden noudattamisen tärkeydestä.
– Eurooppa toivottavasti pystyy saamaan rivinsä suoraksi, Eloranta sanoo.
Tähän asti yksi Euroopan ongelma on ollut, ettei yhteistä ääntä ulkopolitiikan suhteen ole oikein löytynyt.
Asiaa on hankaloittanut se, että Yhdysvallat Elorannan mukaan selkeästi pyrkii "heikentämään ja hajottamaan" Euroopan unionia ja solmimaan kahdenvälisiä suhteita.
Kahdenkeskiset neuvottelut ovat Yhdysvaltojen etu, sillä se on taloudelliselta ja sotilaalliselta joko suurempi tai ylivoimaisesti suurempi kuin yksikään neuvottelukumppani. Silloin on helppo sanella pelisäännöt.