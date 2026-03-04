Videolla näkyy sukellusveneen torpedon osuma Intian valtamerellä.
Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi tänään, että amerikkalainen sukellusvene on upottanut Iranin sota-aluksen Intian valtamerellä lähellä Sri Lankaa.
Asian vahvisti tänään puolustusministeri Pete Hegseth, jonka mukaan sukellusvene ampui torpedon IRIS Dena -fregattia päin. Kyseessä on Hegsethin mukaan ensimmäinen kerta, kun torpedolla ammutaan laivaa sitten toisen maailmansodan.
Puolustusministeri julkaisi videon, jossa kerrotaan näkyvän torpedon osuma laivaan. Videolla näkyy, kuinka sotalaiva singahtaa ilmaan torpedon voimasta.
Sri Lankan viranomaislähteet kertovat, että noin 90 ruumista on löydetty sen jälkeen, kun USA:n sukellusvene upotti iranilaisen sota-aluksen. Viranomaislähteiden mukaan noin 60 on yhä kateissa.